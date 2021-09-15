Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı, Hibe Programları ve Projeleri bilgilendirme toplantısına katıldı - Haberler
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Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı, Hibe Programları ve Projeleri bilgilendirme toplantısına katıldı

AA / Adem Koçak - Haberler | Güncel
Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı, Hibe Programları ve Projeleri bilgilendirme toplantısına katıldı

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Aksaray Valiliği himayesinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ Hibe Programları ve Projeleri bilgilendirme toplantısına katıldı.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı, Aksaray Valiliği himayesinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Erasmus+ Hibe Programları ve Projeleri bilgilendirme toplantısına katıldı.

Aksaray Kültür Merkezinde düzenlenen programda konuşan Astarcı, 2021-2027 döneminde Türkiye'nin de yer aldığı AB Erasmus+ Programı içerisindeki 33 ülke için kullandırılacak toplam kaynağın 28,4 milyar avro olduğunu söyledi.

2004 yılında kurulan Türkiye Ulusal Ajansının AB hibe programlarına çok ciddi kaynak sağladığını aktaran Astarcı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı toplam 33 ülkenin hazırlanan projeler için hibe desteği aldı. Türkiye olarak her yıl 12 bin eğitim ve gençlik projeleri alıyoruz. Yapılan değerlendirmelerin ardından 2 bin 400 proje hibe desteklerinden yararlanıyor. Bu nedenle kaliteli projelerin hazırlanması büyük önem arz ediyor. Yeni dönemde akreditasyon uygulamasına geçiliyor. 2027 yılına kadar hibe programlarından yararlanmalarını sağlamak üzere 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğünü akredite ettik. Proje yazımında her türlü eğitim desteği vermeye hazırız."

Toplantı, Astarcı'nın soruları cevaplamasının ardından sona erdi.

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı, Hibe Programları ve Projeleri bilgilendirme toplantısına katıldı

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı, Hibe Programları ve Projeleri bilgilendirme toplantısına katıldı

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı, Hibe Programları ve Projeleri bilgilendirme toplantısına katıldı

Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı, Hibe Programları ve Projeleri bilgilendirme toplantısına katıldı

AA / Adem Koçak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Astarcı, Hibe Programları ve Projeleri bilgilendirme toplantısına katıldı - Haberler
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