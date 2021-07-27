Türkiye voleybol maçları ne zaman? Türkiye Tokyo 2020 voleybol fikstürü! Tokyo 2020 takvimi! Türkiye ABD maçı ne zaman, Türkiye Rusya maçı ne zaman?
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Türkiye voleybol maçları ne zaman? Türkiye Tokyo 2020 voleybol fikstürü! Tokyo 2020 takvimi! Türkiye ABD maçı ne zaman, Türkiye Rusya maçı ne zaman?

Türkiye voleybol maçları ne zaman? Türkiye Tokyo 2020 voleybol fikstürü! Tokyo 2020 takvimi! Türkiye ABD maçı ne zaman, Türkiye Rusya maçı ne zaman?
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Ev sahibi Japonya'nın bulunduğu A Grubu'nda Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Kore yer alırken; Filenin Sultanları, B Grubu'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'in yanı sıra A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek. Türkiye ABD maçı ne zaman, Türkiye Rusya maçı ne zaman? Türkiye voleybol maçları ne zaman?

Türkiye Tokyo 2020 voleybol fikstürü araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye ABD maçı ne zaman, Türkiye Rusya maçı ne zaman? soruları da bu kapsamda araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Türkiye voleybol maçları ne zaman? İşte, Türkiye Tokyo 2020 voleybol fikstürü!

TÜRKİYE TOKYO 2020 VOLEYBOL FİKSTÜRÜ

Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyat Oyunlarında B Grubu'nda Çin, ABD, İtalya, Rusya ve Arjantin ile mücadele edecek.

Millilerimiz, B Grubu'ndaki ilk maçında yarın TSİ 10.25'te Çin ile karşılaştıktan sonra 27 Temmuz tarihinde İtalya ile karşılaştı. Müsabakalar, TRT SPOR'dan naklen yayınlanmakta.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın ilk maçı ise 25 Temmuz'da Çin karşısında gerçekleşecek.

TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇLARI NE ZAMAN?

İlk maçına 25 Temmuz'da Çin karşısında çıkacak olan A Milli kadın Voleybol Takımımızın 2020 Tokyo Olimpiyatları'ndaki maç programı şu şekilde;

  • 25 Temmuz - 10:25 | Türkiye - Çin
  • 27 Temmuz - 10:25 | Türkiye - İtalya
  • 29 Temmuz - 10:25 | Türkiye - ABD
  • 31 Temmuz - 08:20 | Türkiye - Arjantin
  • 2 Ağustos - 08:20 | Türkiye - Rusya ROC
Türkiye Tokyo 2020 voleybol fikstürü! Türkiye voleybol maçları ne zaman? Türkiye ABD maçı ne zaman, Türkiye Rusya maçı ne zaman?
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