Türkiye voleybol maçları ne zaman? Türkiye Tokyo 2020 voleybol fikstürü! Tokyo 2020 takvimi! Türkiye ABD maçı ne zaman, Türkiye Rusya maçı ne zaman?

Ev sahibi Japonya'nın bulunduğu A Grubu'nda Sırbistan, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, Kenya ve Güney Kore yer alırken; Filenin Sultanları, B Grubu'nda son olimpiyat şampiyonu Çin'in yanı sıra A.B.D., Arjantin, İtalya ve Rusya ile mücadele edecek. Türkiye ABD maçı ne zaman, Türkiye Rusya maçı ne zaman? Türkiye voleybol maçları ne zaman?