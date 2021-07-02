Türkiye Tasarım Vakfı, "Arkki" eğitimlerine 7 Temmuz'da başlayacak

Türkiye Tasarım Vakfı tarafından Finlandiya temelli "Arkki" eğitim programları 7 Temmuz'da "Yeniden Bauhaus" atölyeleriyle başlayacak.

Türkiye Tasarım Vakfı tarafından Finlandiya temelli "Arkki" eğitim programları 7 Temmuz'da "Yeniden Bauhaus" atölyeleriyle başlayacak.

Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki'nin katılımıyla Kuzguncuk İskelesi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, Finlandiya kökenli tasarım okulu Arkki ile bir iş birliğine imza attıklarını anlattı.

Kalyoncu, "Türkiye Tasarım Vakfı olarak son yıllarda farklı yaş gruplarından çocuklarla gerçekleştirdiğimiz atölyeler sayesinde eleştirel ve yaratıcı düşünmede tasarımın iyi bir yol gösterici olduğuna işaret ediyoruz. Buradaki temel amaçlarımız çocukların özgün metotlarla kendilerini ifade etmelerini sağlamak, potansiyellerini keşfetmeleri konusunda onları motive etmek, hayal güçlerini kullanabilecekleri bir ortam hazırlamak ve tasarım bakış açısı ile çevrelerini algılamalarını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Çocukların tasarım becerilerinin geliştirilmesi için yaratıcılık, tasarım odaklı ve yenilikçi düşünebilme gibi alanlarda 28 yıldır çalışmalar yürüten Arkki, bu tecrübe ve birikimini Türkiye Tasarım Vakfı iş birliğiyle ülkemizdeki çocuklarla paylaşma fırsatı buluyor. Arkki, Türkiye kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerin ülkemizdeki eğitim ortamı için örnek oluşturacağına inanıyoruz ve vakıf olarak tasarımın etkisini toplumun her kesimi için faydalı ve görünür kılma adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu projenin gerçekleşmesi için iş birliği teklifimizi kabul eden Arkki Finlandiya ekibine, süreci titizlikle ve hevesle yürüten Arkki Türkiye ekibi ve eğitmenlerine teşekkür ederim."

"Türkiye'de daha fazla ilde eğitimlerin başlamasını umuyorum"

Finlandiya Büyükelçisi Ari Maki ise Arkki'nin Türkiye'deki faaliyetlerine başlamasından dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, "Çünkü inanıyorum ki, çocuklar gelecekte ne yapmaya karar verirlerse versinler daha yaratıcı olmaya ve problem çözme becerilerine ihtiyaçları var. Keşke benim de çocukluğumda Arkki'nin etkinliklerine katılma fırsatım olsaydı. Türkiye'de Arkki faaliyetlerine olan talebi açıkça görebiliyorum ve daha fazla ilde eğitimlerin başlamasını umuyorum. Arkki'nin Türkiye'deki sürecini büyük bir ilgiyle takip edeceğim." ifadelerini kullandı.

Eğitim hakkında

Finlandiya temelli "Arkki", 4-19 yaş aralığındaki çocukların ve gençlerin mimarlık ve tasarım yoluyla genel inovasyon becerilerini öğrendikleri ve geliştirdikleri bir yaratıcı eğitim okulu olarak oluşturuldu.

Eğitim programlarına 7 Temmuz itibariyle "Yeniden Bauhaus" atölyeleriyle başlayan Türkiye Tasarım Vakfı, eğitim ile çocukların potansiyellerini keşfetmelerini ve geleceğin yaratıcı liderleri olarak, sorunları çözümlemelerini amaçlıyor.

Arkki'nin eğitim müfredatı, 10'ar projeden oluşan ve yaş farklılıkları göz önünde bulundurulan 15 adet modülden oluşuyor. Yaratıcı eğitim modüllerine ek olarak Arkki, geniş bir atölye yelpazesi sunuyor.

Eğitim, atölye çalışmaları, yaratıcı ve uygulamalı bir öğrenme süreci sunarak çocukların ve gençlerin tasarım odaklı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Konuyla ilgili detaylı bilgi "www.arkki.com.tr" adresinden öğrenilebilir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı