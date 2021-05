Türkiye Süper Ligi'nde gol kralı olmuş ilk yabancı futbolcu kimdir?

Türkiye Süper Lig'inde bu yıl gol kralı altı maçta yirmi iki gol atan Hatayspor futbolcusu Aaron Salem Boupendza olmuştur. Peki Türkiye Süper Ligi tarihinde gol kralı olmuş ilk yabancı futbolcu kimdir? Türkiye Süper Lig'e transfer olan ilk yabancı futbolcu kimdir?

Türkiye Süper Lig'inde bu yıl gol kralı altı maçta yirmi iki gol atan Hatayspor futbolcusu Aaron Salem Boupendza olmuştur. Peki Türkiye Süper Ligi tarihinde gol kralı olmuş ilk yabancı futbolcu kimdir? Türkiye Süper Lig'e transfer olan ilk yabancı futbolcu kimdir?

SÜPER LİG'İN İLK YERLİ VE YABANCI GOL KRALLARI!

1959'da başlayan ligin ilk gol kralı, on beş maçta on bir gol atan Metin Oktay, İlk yabancı gol kralı 1983-84 sezonunda attığı on altı golle bu başarıya ulaşan Yugoslav uyruklu Tarik Hodzic'dir.

SÜPER LİG GOL KRALLARI LİSTESİ

Süper Lig gol kralları listesi, Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan futbolcuların sezonlara göre yapılmış listesidir. 1959'da başlayan ligin ilk gol kralı, on beş maçta on bir gol atan Metin Oktay iken son isim 2020-2021 sezonunda otuz altı maçta yirmi iki gol atan Hatayspor futbolcusu Aaron Salem Boupendza'dır.

Bugüne kadar kırk bir farklı futbolcu gol kralı unvanı almıştır. Altı kez gol kralı olan Metin Oktay en çok gol kralı olan isimken, Tanju Çolak beş kezle bu alanda ikinci futbolcudur. Ayrıca Tanju Çolak 1987-88 sezonunda attığı otuz dokuz golle Avrupa'da en çok gol atan oyuncu olup Avrupa Altın Ayakkabı Ödülü'nü kazanmıştır. Bunun yanı sıra Tanju Çolak, birden fazla takımla gol kralı olan ilk isimdir.

Kırk bir futbolcudan otuz üçü Türk uyrukluyken sadece sekizi yabancı futbolcu gol kralı olmayı başarmıştır. İlk yabancı gol kralı 1983-84 sezonunda attığı on altı golle bu başarıya ulaşan Yugoslav uyruklu Tarik Hodzic'dir. Diğer yabancı gol kralları ise Şota Arveladze, Alex, Milan Baroš, Ariza Makukula, Aatif Chahechouhe, Fernandao, Mario Gómez, Vágner Love, Bafetimbi Gomis, Mbaye Diagne ve Alexander Sørloth'tur. Bu isimlerden Alex ise iki kez gol kralı olan tek yabancı futbolcudur.

Toplamda on yedi farklı takım, gol kralı çıkarmayı başarmıştır. Bu alanda en başarılı takım on yedi kez gol kralı çıkartan Galatasaray'dır. Galatasaray'ı, on beş gol kralıyla Fenerbahçe izlemektedir.

Süper Lig tarihinde üç sezonda gol krallığı iki futbolcu tarafından paylaşılmıştır. 1975-76 sezonunda on yedi gol atan Cemil Turan ve Ali Osman Renklibay, 1979-80 sezonunda on iki gol atan Mustafa Denizli ve Bahtiyar Yorulmaz, 2001-02 sezonunda yirmi bir gol atan İlhan Mansız ve Arif Erdem unvanı paylaşmışlardır.

Gol kralı olduğu sezon iki farklı takım forması giyen tek isim ise Mbaye Diagne'dir. 2018-19 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa forması giyen ve 17 maçta 20 gol atan Diagne, devre arasında Galatasaray'a transfer olmuş ve burada da 12 maçta 10 gol atarak toplamda 30 golle gol kralı olmuştur. Ayrıca Diagne'nin attığı 30 gol, Süper Lig'de yabancı bir futbolcunun bir sezonda ulaştığı en yüksek gol sayısıdır.

SÜPER LİG'İN İLK YABANCI OYUNCUSU KİMDİR?

21 Ekim 1955'te Adalet takımında resmi imzayı atan Arjantinli santrafor Oscar Lucas Garro, Süper Lig tarihindeki ilk yabancı futbolcu olarak kabul edilmektedir.

1955 sonbaharında takım ile antrenmanlara başlayan Arjantinli, Portekiz'den elinde lisansıyla transfer olan Oscar Lucas Garro ligin ilk üç haftasını kaçırmıştır. İlk resmi maçında Galatasaray karşısına çıktığındaysa tarihler 30 Ekim'i göstermektedir. İlk golünü yaklaşık bir ay sonra, 23 Kasım'daki İstanbulspor maçında filelere gönderir.