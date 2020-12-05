Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor

05.12.2020 21:43 | Son Güncelleme: 05.12.2020 21:48
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor

Türkiye, salı gününden itibaren yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Sıcaklıkların doğu bölgelerde sıfırın altına düşmesi beklenirken Çarşamba gününden itibaren kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminlere göre, serin ve yağışlı hava geliyor. Yarın Doğu Karadeniz, İstanbul ve Muğla'nın kıyı kesimleri yağışlı havanın etkisini hissedecek.

Pazartesi günü serin ve yağışlı hava, Akdeniz'in doğu ve batısında, Ege ve Marmara Bölgesi'nde etkili olacak. Yağışların Batı Akdeniz'de kuvvetli olması öngörülüyor.

ÇARŞAMBA'DAN İTİBAREN KAR GELİYOR

Salı günü ise yeni bir serin ve yağışlı havanın ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Çarşamba günü doğu kesimlerde yağış kar şeklinde olacak.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte doğu bölgelerde sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor.

İşte Türkiye geneli 4 günlük hava durumu:

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Çarşamba kar geliyor
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Çarşamba kar geliyor
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Çarşamba kar geliyor
Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Çarşamba kar geliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise İrem Derici Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Sinan Gümüş Yılmaz Vural Gökhan Gönül
Tüm Haberler Deprem Antalya Hatayspor Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 21:49:38. #1.14#
title