Türkiye - Sırbistan maçı kaç kaç? Türkiye Sırbistan maçında golleri kimler attı? Türkiye - Sırbistan maç özeti!
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Türkiye - Sırbistan maçı kaç kaç? Türkiye Sırbistan maçında golleri kimler attı? Türkiye - Sırbistan maç özeti!

15.10.2020 00:01 | Son Güncelleme: 15.10.2020 00:05
Türkiye - Sırbistan maçı kaç kaç? Türkiye Sırbistan maçında golleri kimler attı? Türkiye - Sırbistan maç özeti!

İstanbul'da Sırbistan ile yapacakları UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup dördüncü maçı yapıldı. Loca alanlarına yüzde 50 kapasite oranında seyirci alındı. Peki, Türkiye - Sırbistan maçı kaç kaç? Türkiye Sırbistan golleri kimler attı? Türkiye - Sırbistan maç özeti!

Koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleşen Türkiye- Sırbistan maçında localara sadece TFF'nin davetlileri ve TFF Taraftar Kulübü üyelerinden oluşan biletli misafirler girebilecek. Stadyumda maç günü bilet satışı yapılmayacak. UEFA kuralları gereği seyirciler toplu ulaşım ile stadyuma gelemeyecek.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ?

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi B Ligi dördüncü maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maç 2-2 bitti, Burak Yılmaz'ın 90. dakikada kırmızı kart görmesiyle Türkiye'nin sahadaki sayısı düştü.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇINDA GOLLERİ KİMLER ATTI?

Karşılaşmanın ilk golü 21. dakikada Sergej Milinkovic-Savic'ten geldi ve soyunma odasına Sırbistan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle gidildi. İkinci yarıya hızlı başlayan Sırplar, 49. dakikada Aleksandar Mitrovic'in penaltı golüyle skoru 2-0'a getirdi.

İkinci yarıda ise 56. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 76. dakikada bu kez sahneye Ozan Tufan çıktı ve skor 2-2 oldu.

Türkiye - Sırbistan maçı kaç kaç? Türkiye Sırbistan maçında golleri kimler attı? Türkiye - Sırbistan maç özeti!

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