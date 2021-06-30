Türkiye, Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istedi

Avusturya'nın Wels şehrinde yakalanarak Viyana'ya getirilen SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan dosya, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Viyana Eyalet Ceza Mahkemesine gönderildi.

Wels şehrinde yakalanıp, Viyana'ya getirilen SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iade edilmesi talebiyle Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı dosya, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla Viyana Eyalet Ceza Mahkemesine gönderildi.

TÜRKİYE VE ABD'DEN GÖNDERİLEN İADE DOSYALARI İNCELENECEK

Dosyada, Korkmaz hakkında, İstanbul 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde kara para aklamak ve dolandırıcılık suçlamasıyla ilgili iddialara ve belgelere yer verildi. Viyana'da 2 hafta sonra yapılacak duruşmaya kadar hem Türkiye hem de ABD'den gönderilen iade dosyaları incelenecek.

KORKMAZ TAHLİYESİNİ TALEP EDECEK

Duruşmada Sezgin Baran Korkmaz'dan, 2 ülkedeki yargılamalara konu suçlamalarla ilgili savunması istenecek. Korkmaz'ın bu duruşmada, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek öncelikle tahliye talep edeceği, bu kabul edilmezse, Türkiye'ye iade edilmeyi isteyeceği öğrenildi.

TÜRKİYE'YE İADE TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Korkmaz avukatları aracılığıyla İstanbul 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'ne Türkiye'ye iade talebinde bulundu. Ancak uluslararası yargılama usulüne göre Viyana Mahkemesi 2 ülkeden gönderilecek dava dosyalarını inceledikten ve Korkmaz'ın savunmasını dinledikten sonra tahliye kararı ya da 2 ülkeden birine iade edilmesine karar verebilir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk