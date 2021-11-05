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Türkiye şehitlerini andı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Türkiye şehitlerini andı Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Birinci Dünya Savaşı şehidi Er Rıfat ve Kurtuluş Savaşı şehidi Er Osman anıldı.

Türkiye şehitlerini andı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Birinci Dünya Savaşı şehidi Er Rıfat ve Kurtuluş Savaşı şehidi Er Osman anıldı.

Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında; Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehidi Er Rıfat ve Kurtuluş Savaşı şehidi Er Osman anıldı. Etkinlikte şehitlerin yürek burkan hikayelerine yer verildi.

Türkiye şehitlerini andı

Türkiye şehitlerini andı

Türkiye şehitlerini andı

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri
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