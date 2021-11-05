Türkiye şehitlerini andı
Türkiye şehitlerini andı Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Birinci Dünya Savaşı şehidi Er Rıfat ve Kurtuluş Savaşı şehidi Er Osman anıldı.
Türkiye şehitlerini andı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Birinci Dünya Savaşı şehidi Er Rıfat ve Kurtuluş Savaşı şehidi Er Osman anıldı.
Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında; Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı şehidi Er Rıfat ve Kurtuluş Savaşı şehidi Er Osman anıldı. Etkinlikte şehitlerin yürek burkan hikayelerine yer verildi.