Türkiye Şampiyonu Uyar, Baba Ocağına Geldi

Türkiye Güneş Federasyonu tarafından Rize'de düzenlenen Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Ahmet Uyar, Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde baba ocağına geldi.



Türkiye şampiyonu 19 yaşındaki milli güreşçi Uyar, Afşin'deki ailesiyle hasret giderdi.



Uyar, yaptığı açıklamada, Türkiye şampiyonasında altın madalya kazandığı için mutlu olduğunu ifade ederek, ara vermeden Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına başladığını söyledi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübünde spor hayatını sürdürdüğünü ve Aydın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda eğitiminin devam ettiğini belirten Uyar, şunları kaydetti:



"Zorlu bir turnuvayı geride bıktık ve önce Allah'ın sonra hocalarım ve ailemin desteğiyle kendi kilomda altın madalya kazanmak nasip oldu. İki ay önce dizimden bir ameliyat geçirdim ve kısa bir süre içerisinde kendimi toparladım. Türkiye Şampiyonasın gittik ve karşılaştığım müsabakalar sonucu birinci oldum. Allah izin verirse Avrupa Şampiyonasına katılacağız. Önümüzde uzun bir süreç var ve sıkı bir şekilde antrenmanlarımıza devam edeceğiz. Bu başarıyı hocalarımın ve ailemin desteğine borçluyum. Kendi adıma, ailem ve Afşin adına mutluyum, gururluyum."



Baba Eyüp Uyar da oğlunun final müsabakasını televizyondan canlı olarak izlediğini ve heyecandan yerinde durmadığını dile getirdi.



Anne Semiha Uyar ise "Oğlumla gurur duyuyorum. Çok şükür bu günleri de gördük. Oğlumun üzerinde tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.