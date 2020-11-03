Türkiye saati ile ABD eyaletlerinde oy verme işlemi ne zaman sona erecek?
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Türkiye saati ile ABD eyaletlerinde oy verme işlemi ne zaman sona erecek?

03.11.2020 23:19 | Son Güncelleme: 03.11.2020 23:28
Türkiye saati ile ABD eyaletlerinde oy verme işlemi ne zaman sona erecek?

ABD'de halk 46'ıncı başkanını seçmek üzere seçim merkezlerine gitmeye devam ediyor.

ABD'de halk 46'ıncı başkanını seçmek üzere seçim merkezlerine gitmeye devam ediyor. Ülkede birçok eyalette, sandıkların kapanma saatleri Türkiye saatine göre farklılık gösteriyor. Indiana ve Kentucky'deki sandıklar, Türkiye saati ile 02.00'de ilk kapanacak sandıklar olacak.

ABD'de tarihi seçim devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın yarıştığı seçimde, her eyalette sandıkların kapatılma saatleri farklı. Türkiye saati ile 02.00'de, Indiana ve Kentucky eyaletlerinde oy verme işlemi sona erecek. Diğer eyaletlerde ise oy verme işleminin sona erme saatleri şu şekilde:

Georgia, Güney Karolina, New Hampshire - TSİ 03.00Ohio, Kuzey Karolina – TSİ 03.30Florida, Michigan, Pensilvanya, Arkansas, Oklahoma, Mississippi, Alabama- TSİ 04.00Texas, New York, Arizona, Colorado, Minnesota, Wisconsin- TSİ 05.00Nevada, Iowa, Utah- TSİ 06.00Washington, Oregon, Kaliforniya- TSİ 07.00

Alaska, Hawaii- TSİ 08.00


- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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