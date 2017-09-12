Türkiye S-400 Savunma Sistemini Kullanan İlk NATO Üyesi Oluyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, Rusya ve Türkiye'nin S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontratın hayata geçirilmeye başlayacağını bildirdi.



Alınan bilgiye göre Türkiye'nin, S-400 füze savunma sistemi için gerekli kaporayı Rusya'ya yatırdığı ve gerekli işlemlerin hızlandırılacağı açıklandı. Sistemin teslim edilmesi halinde, Türkiye, S-400 kullanan ilk NATO üyesi olacak. Şu anda dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladığı füze savunma sisteminin dördüncü neslini temsil ediyor.



Çeşitli kaynaklarda, anlaşmanın toplam maliyetinin 2,5 milyar dolar olarak hesaplandığı belirtiliyor. Vladimir Kojin de yaptığı açıklamada sistemin pahalı olduğunu kabul ederek "bu nedenle her isteyenin alabileceği bir sistem değil. Ayrıca şu ana kadar yapılan kontratlarla sistemleri üreten şirketin üretim kapasitesi de dolmuş durumda" diye konuştu.



S-400 füze savunma sistemi nedir?



S-400 Triumf orta menzilli hava savunma sistemi 1979'da üretilen S-300 füze sistemlerinin temeli baz alınarak geliştirilmiştir. doksanlı yılların başında Almaz Merkezi Tasarım Bürosu tarafından Sovyetler Birliği'nde geliştirilmeye başlanmış ve gelişim süreci SSCB'nin dağılması nedeniyle uzun bir zaman almıştır.



-İlk başarılı test 12 Şubat 1999'da Hazar Denizi'nin kuzeyinde bulunan Astrakhan şehrine bağlı Kapustin Yar bölgesinde yapılmış ve 2001 yılında Rusya ordusu tarafından sevkiyatı yapılmıştır.



-S-400'ün S-300 sistemlerinden en önemli farkı daha fazla hedefi aynı anda takip edebilmesi ve gelişmiş elektronik karşı tedbirlere sahip olmasıdır.



-Ayrıca S-400'ler, radarların hafif radar izine sahip olan ve hayalet uçak tabir edilen hedefleri takip edebilme yeteneğine sahiptir.



-Dört farklı menzil sistemine sahiptir. 40N6 modeli 400 kilometre, 48N6 250 kilometre, 9M96E2 modeli 120 kilometre ve 9M96E ise 40 kilometre menzile sahiptir.



-S-400 2017 yılına geldiğimizde dünyanın en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor.



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Tags: Rusya Türkiye Silahlar Gepost: 12 september 2017