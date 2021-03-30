Türkiye risk haritası renk durumu nedir? İl il koronavirüs risk haritası! Hangi iller kırmızı oldu?

Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanmaktadır. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller renklerine göre ayrıldı. Yeni tabloda 17 olan kırmızı il sayısı 58'e çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir yeni haritada kırmızıya bürünürken sadece Şırnak mavi kategoride yer aldı. Peki, Türkiye risk haritası renk durumu nedir? İl il koronavirüs risk haritası! Hangi iller kırmızı oldu?

Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanmaktadır. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller renklerine göre ayrıldı. Yeni tabloda 17 olan kırmızı il sayısı 58'e çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir yeni haritada kırmızıya bürünürken sadece Şırnak mavi kategoride yer aldı. Peki, Türkiye risk haritası renk durumu nedir? İl il koronavirüs risk haritası! Hangi iller kırmızı oldu?İşte detaylar haberimizde...

TÜRKİYE RİSK HARİTASI RENKLİ DURUMU NEDİR?

Koronavirüs salgınında Mart ayının ilk gününde Türkiye koronavirüs risk haritası baz alınarak normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. Neredeyse tüm illerde renk kodları kırmızıya dönerken bu kapsamda vakalarda yaşanan rekor seviyedeki artışla beraber yeniden kısıtlamalar uygulanmaya başladı.

YENİ RİSK HARİTASI

Yeni koronavirüs risk haritası yayınlandı, 58 il kırmızı kategoriye geçti. İstanbul, Ankara ve İzmir çok yüksek riskli (kırmızı) kategoride yer aldı.

İLLERİN RİSK HARİTASINA GÖRE RENKLERİ

Mavi: Şırnak

Sarı: Bitlis, Van, Muş, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıufra, Mardin, Hakkari, Uşak,

Turuncu: Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Manisa, Bingöl, Tunceli, Ağrı, Kars, Kırşehir.

Kırmızı: Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce

ALINAN KARARLAR

Hafta içi sokağa çıkma yasağı gelip gelmeyeceği dünkü Kabine toplantısı sonrası belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçerek kararları paylaştı.

"Çok yüksek grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı maalesef nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Yaptığımız değerlendirmeler bütün bunlar ışığında şu hususları milletimizle bugün paylaşma kararı aldık.

Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21 ve sabah 5 olarak haftanın her günü devam edecek. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması artık Cumartesi ve Pazar günü olarak sürecektir. "

Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın yüzde 50 kapasite ve belirlenen kurallara uyu şekilde çalışabilecek. Sokağa çıkma günlerindeki paket servis hizmeti mevcut haliyle devam edecek. Ramazan ayında hep birlikte biraz fedakarlık yapacağız.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL