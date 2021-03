Türkiye Oyun Sektörü 2020 Raporu yayınlandı

Türkiye'de toplam oyuncu hasılatı 880 milyon dolara ulaştı! Oyun ve Espor Ajansı Gaming in Turkey'in 5 yıldır düzenli olarak hazırladığı ve her yıl merakla beklenen 'Türkiye Oyun Sektörü 2020 Raporu' yayımlandı. Pandeminin, oyun sektörünün büyüme hızını artırdığını ve bu dönemde oyun oynama sürelerinin yüzde 30 arttığını belirten Gaming in Turkey Kurucusu Ozan Aydemir, Türkiye'deki oyuncu sayısının 36 milyonu aştığını ve oyun sektörü büyüklüğünün 880 milyon dolara ulaştığı açıklamasını yaptı.