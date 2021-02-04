Türkiye nüfusu kaç? 2021 Türkiye nüfus sayısı kaç? İstanbul nüfusu kaç, İstanbul'da kaç kişi var?

Türkiye'nin nüfus sayısı verileri açıklandı. Gelişme sonrası vatandaşlar İstanbul nüfusu kaç, İstanbul'da kaç kişi var?Türkiye nüfusu kaç? 2021 Türkiye nüfus sayısı kaç gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

2021 TÜRKİYE NÜFUS SAYISI KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu.

Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

İSTANBUL NÜFUSU KAÇ?

İstanbul'un nüfusu 2019'da bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,66'sının ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi.