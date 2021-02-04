Türkiye nüfusu kaç? 2021 Türkiye nüfus sayısı kaç? İstanbul nüfusu kaç, İstanbul'da kaç kişi var?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye nüfusu kaç? 2021 Türkiye nüfus sayısı kaç? İstanbul nüfusu kaç, İstanbul'da kaç kişi var?

04.02.2021 10:18 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:22
Türkiye nüfusu kaç? 2021 Türkiye nüfus sayısı kaç? İstanbul nüfusu kaç, İstanbul'da kaç kişi var?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Peki, 2021 Türkiye nüfus sayısı kaç? İstanbul nüfusu kaç, İstanbul'da kaç kişi var? Türkiye nüfusu kaç? İşte, detaylar…

Türkiye'nin nüfus sayısı verileri açıklandı. Gelişme sonrası vatandaşlar İstanbul nüfusu kaç, İstanbul'da kaç kişi var?Türkiye nüfusu kaç? 2021 Türkiye nüfus sayısı kaç gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

2021 TÜRKİYE NÜFUS SAYISI KAÇ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını açıkladı. Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu.

Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

Erkek nüfus 41 milyon 915 bin 985 kişi, kadın nüfus 41 milyon 698 bin 377 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun %50,1'ini erkekler, %49,9'unu ise kadınlar oluşturdu.

İSTANBUL NÜFUSU KAÇ?

İstanbul'un nüfusu 2019'da bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,66'sının ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş
Magazin Didem Kınalı Defne Samyeli Bülent Serttaş Tuba Büyüküstün
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Serdar Aziz Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Ankara Rektör Oyunlar Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye nüfusu kaç? 2021 Türkiye nüfus sayısı kaç? İstanbul nüfusu kaç, İstanbul'da kaç kişi var? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 10:22:29. #1.15#
title