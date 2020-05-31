Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
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Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?

Türkiye, yaklaşık 3 aydır mücadele ettiği koronavirüs salgınında yasaklar ve kısıtlamaları yarın geride bırakacak ve kontrollü normal hayata dönecek. 1 Haziran tarihinden itibaren artık kafeler açık olacak plajlar ise serbest. Fakat yeni normalde de o kadar rahat olamayacağız. Peki hayatımızda neler değişecek? İşte bilmeniz gereken her şey.

31.05.2020 07:56 | Son Güncelleme: 31.05.2020 08:19

Türkiye 1 Haziran'da yeni döneme geçiyor. Yeni normalde kısıtlamalar gevşetilmiş olsa bile koronavirüs hayatımızda olacak. Bu duruma karşı önlemler alınmaya devam ediyor. Peki Türkiye'yi yeni normalde neler bekliyor?

15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması pazar günü sona eriyor. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra seyahat etmek serbest olacak. Fakat 65 yaş ve üzeri vatandaşların Seyahat İzin Belgesi almaları ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek şartı ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasına devam edilecek.

18 YAŞ ALTI ÇOCUKLARA VELİ İLE SEYAHAT İZNİ

Sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 18 yaş ve altı çocuklar, yanlarında veli/vasisinin bulunması şartıyla (veli/vasi olan 65 yaş ve üzeri olanlar hariç) Seyahat İzin Belgesi almadan şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

EĞLENCE SEKTÖRÜ YENİDEN AÇILIYOR

Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokalleri (iskambil, okey, tavla oyunları ve nargile satışları ile doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amacıyla yapılan canlı müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar hizmet vermeye başlayacak. Kendi müşterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki işletmeler saat sınırlamasına tabi olmayacak.

Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri gibi işletmeler, 1 Haziran 2020 Pazartesi günü itibarıyla belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar, spor merkezleri ve tesisleri 24.00'e kadar hizmet vermeye başlayacak.

PİKNİK YAPMAK YASAK

Kısıtlanan halka açık alan olan park ve bahçe ile rekreasyon ve piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında (plajlar) piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma faaliyetlerine (yerleşim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak 1 Haziran 2020'den itibaren başlanacak.

Geçici süreliğine faaliyetleri durdurulan giyim pazarları (sosyete pazarı) olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe şartlarına uyularak yine 1 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere başlaması kararlaştırıldı.

KREŞLER AÇILIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca açılış izni verilen ve 1 Haziran'da yeniden faaliyete başlayacak özel kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinde alınacak tedbirler belirlendi. Özel kreş, çocuk kulüpleri ve gündüz bakımevlerinde grup sayıları azaltılarak, bir grupta en fazla 10 çocuk bulunması sağlanacak. Ortak kullanım alanlarında da aynı anda en fazla 10 çocuk bulunacak.

KAPALIÇARŞI AÇILIYOR

Tarihi Kapalıçarşı, Fatih Belediyesi Sağlık İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü dezenfeksiyon ve yıkama ekipleri tarafından dezenfekte edildi. 23 Mart`tan bu yana kapalı olan Tarihi Kapalıçarşı, 1 Haziran`da yeniden hizmet vermeye hazırlanıyor.

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Öğrenci ve velilerin en merak ettiği konu da sınavlar. YKS 27-28 Haziran'da, LGS ise 20 Haziran'da yapılacak. Sınava girecek her öğrenciye maske verilecek. Sınav giriş yerlerine sadece öğrenciler alınacak ve velilerin girmesi yasaklanacak. Sınav alanları sürekli havalandırılacak.

Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?

Güncel Manşet

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