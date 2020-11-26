Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kara kış yaşanırken, Bodrum sahillerinde deniz keyfi yapılıyor
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Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kara kış yaşanırken, Bodrum sahillerinde deniz keyfi yapılıyor

26.11.2020 15:28 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:33

Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Ege'nin incisi Bodrum'da ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcak hava 25 dereceye kadar çıkınca, restoran ve kafelerde oturamayan vatandaşlar sahilde keyif yapıp denize girerek serinledi.

Kara kışın kapıdayken ve Türkiye'nin birçok şehrinde kış ayı etkisini gösterirken turizmin göz bebeği Bodrum'da ise halen denize giren vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkarıyor. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez sahillerine vatandaşlar akın etmeye başladı.

Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kar, sıfır noktasında yaz yaşanıyor

SANDALYESİNİ ALAN SAHİLE KOŞTU

Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamından kapatılan restoranlar ve kafelerde oturamayan vatandaşlar kendi sandalyelerini getirerek sahil kenarından oturmayı tercih ediyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde sahilde oturan vatandaşlar termoslarda çaylarını, yiyeceklerini getirerek sahilin keyfini çıkarıyor. Bazı vatandaşlar ise sıcak havadan bunalarak denize girmeyi tercih ediyor.

İşte Bodrum sahillerinden görüntüler:

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Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kar, sıfır noktasında yaz yaşanıyor
Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kar, sıfır noktasında yaz yaşanıyor
Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kar, sıfır noktasında yaz yaşanıyor
Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kar, sıfır noktasında yaz yaşanıyor
Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kara kış yaşanırken, Bodrum sahillerinde deniz keyfi yapılıyor
Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kara kış yaşanırken, Bodrum sahillerinde deniz keyfi yapılıyor
Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kara kış yaşanırken, Bodrum sahillerinde deniz keyfi yapılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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