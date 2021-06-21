Türkiye'nin yaptığı El-Bab Hastanesi yılda 230 bin hastaya şifa kapısı oluyor

Türkiye'nin yaptığı El-Bab Hastanesi yılda 230 bin hastaya şifa kapısı oluyor El Bab Hastanesi Başhekimi Dr.

Türkiye'nin yaptığı El-Bab Hastanesi yılda 230 bin hastaya şifa kapısı oluyor

El Bab Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Şahbaz:

"Günde bin hasta kabul ediyoruz"

"112'de 83 personel, 14 ambulans çalışıyor"

"Sağlık çalışanları dahil bin 750 kişi aşılandı"

"230 korona virüslü hastaya müdahale ettik"

GAZİANTEP - Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin El Bab kentinde Türkiye'nin katkılarıyla yapılan El Bab Hastanesi, bölge halkına hizmet vermeye ve şifa kapısı olmaya devam ediyor. Yılda ortalama 230 bin hastanın kabul edildiği hastanede 112 Acil Servis hizmeti de veriliyor.

Terörden arındırılan El Bab'da yaşam kalitesinin arttırılması için birçok çalışma yapılıyor. Huzur ve güven ortamının sağlandığı El Bab'ta sağlık hizmetleri de modern hale getirildi. Türkiye'nin yaptığı 60 bin metrekare alana kurulu El Bab Hastanesi, 200 yatak kapasitesi ve 9 noktada sağladığı 112 Acil Sağlık hizmeti ile yıllık 230 bin hastaya şifa kapısı oluyor. Bölge halkı ile Türk personellerin görev yaptığı hastanede, korona virüse karşı da 3'ü yoğun bakım olmak üzere toplam 26 yatakla hizmet veriliyor.

Hastane hakkında bilgi veren El-Bab Hastanesi Başhekimi Dr. Ahmet Şahbaz, bölgede hastane dışında 9 noktada 112 ekiplerinin bulunduğunu ve hastane dışında da iki noktada aşılama yaptıklarını kaydetti.

"Günde bin hasta kabul ediyoruz"

2020 yılında 230 bin hastaya müdahale ettiklerini belirten Dr. Şahbaz, "El-Bab Hastanesi, 9 noktada 112 ambulans hizmeti verdiğimiz güzide bir hastanemizdir. Büyük ölçüde problemlerimizi yerel olarak burada hallediyoruz, vakaların bir kısmını Türkiye'ye göndermek durumunda kalıyoruz. Yıllık biz 230 bin hasta kabul ediyoruz polikliniklerimizde. Bunların 70 binini acil poliklinikten kabul ediyoruz, günde ise toplamda bin hasta kabul ediyoruz. Yatan hasta sayısında bu yılın tam istatistikleri net değil ama 2020 yılında yaklaşık 20 bin hastamızı yatarak tedavi etmişiz, 230 bin hastamızı da ayakta tedavi etmişiz" dedi.

"112'de 83 personel, 14 ambulans çalışıyor"

Ambulans hizmetleri hakkında da bilgiler veren Dr. Şahbaz, "112'de 83 personelimiz var, ambulans sayımız ise 14. Geçtiğimiz ay içerisinde bin 21 hastamıza hizmet vermişiz. Diyaliz ünitemizde 72 hastamıza hizmet veriyoruz. Ortalama günlük diyaliz seans sayımız 26'dır" ifadelerini kullandı.

"Sağlık çalışanları dahil bin 750 kişi aşılandı"

Korona virüse karşı bölgede verilen mücadele hakkında da bilgiler veren Başhekim Dr. Ahmet Şahbaz, "Aşılama konusunda ise sayın valimizin gözetiminde burada da çalışma yapıyoruz. Özellikle sağlık çalışanları başta olmak üzere bin 750 kişiye aşı yapıldı. Bunların bin 100'ü sağlık çalışanıdır. Aşılarımız devam etmektedir. Hastanemiz dışında da iki noktamızda aşılamaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"230 korona virüslü hastaya müdahale ettik"

Korona virüste şu ana kadar hastanede 230 hastaya müdahale ettiklerini, 26 kişinin de hayatını kaybettiğini açıklayan Dr. Şahbaz, "Korona virüs yönünden yaklaşık ocak ayından bu yana 230 tane hastaya yataklı tedavi hizmeti verdik ama maalesef bu süreç içerisinde 26 tane hastamız hayatını kaybetti. Covid-19 için 22 yatak artı 4 tane yoğun bakım yatağı olmak üzere hizmet veriyoruz. Personelimizin tamamı deneyimlidir. Burada hem Türk hem de yerli personelden istifade ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin katkılarıyla yapılan hastanede modern teknoloji kullanılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul