Türkiye'nin yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Türkiye'nin yaban hayatı fotokapanlara yansıdı Türkiye'nin dört bir yanındaki yaban hayvanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatı bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara yansıdı.

Türkiye'nin yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

ANKARA - Türkiye'nin dört bir yanındaki yaban hayvanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatı bölgelerine yerleştirilen fotokapanlara yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından çeşitli noktalara yerleştirilen foto kapanlarla yaban hayatı görüntülemeye devam ediyor. Aynı anda kayıtta olan binlerce fotokapan, çeşitli yaban hayvanlarının görüntülerini kaydediyor. DKMP, tarafından paylaşılan görüntülerde çok sayıda geyik, boz ayı, yaban keçisi yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK