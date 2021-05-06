Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, AA'nın Washington ofisini ziyaret etti
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Anadolu Ajansının (AA) Washington DC ofisini ziyaret etti.
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Anadolu Ajansının (AA) Washington DC ofisini ziyaret etti.
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine geçen ay başlayan Mercan, AA'nın Washington DC'deki ofisine ziyaret gerçekleştirdi.
Mercan, ofiste AA Amerika Haberleri Editörü Hakan Çopur ve AA muhabirleri ile görüştü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan