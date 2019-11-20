Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı

20.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:50

Türkiye'nin 2018 yılı vergi rekortmenleri belli oldu. Listenin ilk iki sırasındaki isimler açıklanmazken, 3'üncü sırada 54 milyon 169 bin 33 lirayla Rahmi Koç yer aldı.

2018 vergilendirme dönemine ilişkin Yıllık Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listeleri açıklandı. Listenin ilk iki sırasındaki isimler açıklanmazken, 3'üncü sırada 54 milyon 169 bin 333 lira tahakkuk edilen vergi miktarıyla Mustafa Rahmi Koç yer aldı. 4'üncü sırada 36 milyon 215 bin 995 lira ile Şarik Tara gelirken, takip eden isim 35 milyon 236 bin 977 lira ile Erman Ilıcak oldu. Suna Kıraç 32 milyon 197 bin 788 lira ile 6'ncı, 29 milyon 280 bin 745 lira ile Ömer Koç 7'nci oldu.

KURUMLAR VERGİSİ REKORTMENİ MERKEZ BANKASI OLDU

Kurumlar vergisinde ise Merkez Bankası 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira ile ilk sırada yer aldı. Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 27'si ise isminin açıklanmasını istemedi.

2018 yılı vergilendirme dönemi gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 13,67; tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 14,44 oranında artış gerçekleşti. 2018 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Nisan 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 29,01; tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 38,61 oranında artış meydana geldi.

(İHA)

Kaynak: İHA