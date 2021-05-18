Türkiye'nin Venedik'i Gölyazı'da 19 Mayıs coşkusu
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Türkiye'nin Venedik'i Gölyazı'da 19 Mayıs coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

- Türkiye'nin Venedik'i Gölyazı'da 19 Mayıs coşkusu Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yürüyüşünü başlattığı günün 102'inci yıl dönümü kutlamaları Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölyazı'da düzenlenen etkinliklerle başladı.

- Türkiye'nin Venedik'i Gölyazı'da 19 Mayıs coşkusu

BURSA - Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yürüyüşünü başlattığı günün 102'inci yıl dönümü kutlamaları Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölyazı'da düzenlenen etkinliklerle başladı. Pandemi tedbirleri kapsamında katılımın sınırlı tutulduğu etkinliğe, 7'den 70'e Gölyazı halkı da ellerindeki Türk Bayraklarını sallayarak eşlik etti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş, Türk Milletinin ise kurtuluş müjdesi olan 19 Mayıs'ı birbirinden farklı etkinliklerle kutluyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri Gölyazı'da başladı. Koronavirüsle mücadele kapsamında katılımın sınırlı tutulduğu etkinlikte, Büyükşehir Bando Takımı ve Büyükşehir Belediyesporlu 20 Milli sporcu, ellerindeki dev Türk Bayrağı ile Gölyazı sokaklarında tur attı. Gölyazı halkının da ellerindeki Türk Bayraklarını sallayarak eşlik ettiği 19 Mayıs coşkusu, daha sonra göle taşındı. Bando ekibinin çaldığı marşlar eşliğinde gölde tekne turu atıldı.

Türkiye'nin Venedik'i Gölyazı'da 19 Mayıs coşkusu
Türkiye'nin Venedik'i Gölyazı'da 19 Mayıs coşkusu
Türkiye'nin Venedik'i Gölyazı'da 19 Mayıs coşkusu
Türkiye'nin Venedik'i Gölyazı'da 19 Mayıs coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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