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Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Yörük, Türkiye Burslarını kazanan Arnavut öğrencilerle bir araya geldi

AA / Fatjon Cuka - Haberler | Güncel
Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Yörük, Türkiye Burslarını kazanan Arnavut öğrencilerle bir araya geldi

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde, Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) ve Arnavutluk'taki Türkiye Mezunlar Derneği (TÜMED) tarafından Türkiye Burslarını kazanan öğrencilerle bir toplantı düzenlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayesinde, Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odası (ATTSO) ve Arnavutluk'taki Türkiye Mezunlar Derneği (TÜMED) tarafından Türkiye Burslarını kazanan öğrencilerle bir toplantı düzenlendi.

Programa, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Arnavutluk Temsilcisi Mesut Özbaysar, TÜMED ve ATTSO temsilcileri ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) "Türkiye Bursları"nı kazanan Arnavut öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Yörük, buradaki konuşmasında, Türkiye'ye eğitim için gidecek Arnavut öğrencilerin Arnavutluk ve Türkiye arasında bir köprü vazifesi göreceğini vurgulayarak, "Emimin belki içinizde bir kısmınız daha önce gitmiştir Türkiye'ye ama Türkiye'ye vardığınızda bizler nasıl Arnavutluk'a geldiğimizde kendimizi ikinci evimizde gibi hissediyorsak, Türkiye'ye gittiğinizde de eminim sizler de kendinizi ikinci evinize gelmiş gibi hissedeceksiniz. Orada sizleri bekleyen Türk kardeşleriniz, Türk dostlarınız ve akrabalarınız var." diye konuştu.

Türkiye ve Arnavutluk arasındaki mevcut ilişkilerin mükemmel denilecek bir seviyede olduğunu ve iki ülkenin çok yakın bir geçmişte birbirlerini stratejik ortak olarak da ilan ettiklerini anımsatan Yörük, "Yaklaşık 600'ü aşkın ve bir kısmı çok büyük ölçekte Türk firmasının hali hazırda Arnavutluk'ta yatırımları var ve faaliyet gösteriyorlar. Sadece şu 600 firmamızın şu aşamada Arnavutluk genelinde istihdam ettiği Arnavut personel sayısı 15 bin rakamına ulaşmış vaziyette." dedi.

ATTSO Başkanı Eni Ceko da ATTSO'nun öğrencilere sunacağı imkanlar hakkında bilgilendirmede bulundu, başında bulunduğu kurumun öğrencilerin her zaman yanında olacağını vurguladı.

2021-2022 akademik yılında YTB tarafından sağlanan bursları 60 Arnavut öğrenci kazandı.

AA / Fatjon Cuka - Son Dakika Haberleri
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Haber: Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Yörük, Türkiye Burslarını kazanan Arnavut öğrencilerle bir araya geldi - Haberler
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