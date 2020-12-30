Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Yörük AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilip oylamaya sunulan kareler hakkında bilgi alan Yörük, "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

"Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" başlıklı fotoğrafına oy veren Büyükelçi Yörük, "haber" kategorisinde ise Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda" fotoğrafını tercih etti.

Yörük, "spor" kategorisinde de Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" başlıklı fotoğrafı için oy kullandı.

Bu yıl da AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Yörük, son derece etkileyici kareler arasından seçim yapmakta zorlandığını, zira fotoğrafların hepsinin teknik kalitesinin, kompozisyon, ışık ve gölge dengelerinin çok güçlü olduğunu söyledi.

Yörük, 2021'de tüm insanlığın salgın musibetinden kurtulması temennisinde bulunarak, yeni yılın sağlık, huzur, mutluluk, esenlik ve başarı getirmesini diledi.

"Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışındaki medarı iftiharı" olarak nitelendirdiği AA'yı "Yılın Fotoğrafları" yarışmasından dolayı kutlayan Yörük, kendisine de bu oylamaya katılma fırsatı verildiği için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatjon Cuka