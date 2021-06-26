Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan, Vali Becel'i ziyaret etti
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Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan, Vali Becel'i ziyaret etti

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan, Vali Becel'i ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret etti.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret etti.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan ziyaret için geldiği Kapadokya bölgesi gezisi öncesinde Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel'i ziyaret ederek bir süre görüştü. Vali Becel, Tiflis Büyükelçisi Yazgan'a Kapadokya hakkında bilgiler verirken ziyaretten duymuş olduğu memnuniyeti ifade etti. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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