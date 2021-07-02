Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbek gazetecilerle bir araya geldi

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbek gazetecilerle çalışma kahvaltısında buluştu.

Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, Özbek gazetecilerle çalışma kahvaltısında buluştu.

Özbekistan Gazeteciler Birliği Başkanı Alimcan Osarov, Medya ve Kitle İletişim Üniversitesi Rektörü Şerzad Kudrethoca, Taşkent Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Vekili Mustafa Avcı, Kültür ve Turizm Müşaviri Alparslan Akıncı, Ticaret Müşaviri Abdullah Yavuz Türker ile Eğitim Müşaviri Ali Eyyüpkoca'nın da hazır bulunduğu kahvaltıya, ülkedeki çeşitli basın kuruluşlarında çalışan çok sayıda gazeteci katıldı.

Büyükelçi Bekar, burada yaptığı açıklamada, 4 aydır Özbekistan'da görevde olduğunu belirterek ilk defa yapılan toplantının bundan sonra da sürdürüleceğini belirtti.

Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda en üst düzeyde gelişerek devam ettiğini ifade eden Bekar; aynı kökenden gelen ortak dil, tarih ve kültüre sahip iki halk arasındaki ilişkileri daha ileri taşımak istediklerini vurguladı.

Bekar, Türkiye'deki gelişmelerin üçüncü bir ülke üzerinden değil, Anadolu Ajansı gibi doğru ve güvenilir kaynaklarından takip edilmesinin önemine dikkati çekerek Büyükelçilik olarak haber konularında Özbek gazetecilere gereken desteği sağlamaya hazır olduklarını ifade etti.

Kültür ve Turizm Müşaviri Akıncı da Türkiye'yi tanıtmak amacıyla Özbek gazetecileri sürekli ağırladıklarını anlatarak 2022 sonuna kadar çok sayıda Özbek gazeteciyi Türkiye'ye davet etmek istediklerini dile getirdi.

Taşkent Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Vekili Avcı ise bu tür toplantıların bundan sonra da sürekli yapılacağını belirterek davetlerini kabul edip gelen gazetecilere teşekkür etti.

Medya ve Kitle İletişim Üniversitesi Rektörü Kudrethoca, Türklerin Özbekistan'ı ata yurdu gördüğünü ifade ederek Büyükelçi ve elçilik mensuplarını Özbekistan'da görmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Türkiye'nin Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu anımsatan Kudrethoca, ortak tarih ve kültüre sahip iki halkın köklerinin aynı olduğunu vurguladı.

Özbekistan Gazeteciler Birliği Başkanı Osarov da son dönemde çok sayıda Özbek gazetecinin, büyükelçiliğin girişimleriyle Türkiye'ye gidip geldiğini anımsatarak bunun sonucunda ülke basınında çıkan Türkiye'yle ilgili yazıların sayısının da belirgin ölçüde arttığını aktardı.

Osarov, Türkiye'deki muadilleri bir basın örgütüyle yıl sonuna kadar iş birliği memorandumu imzalamayı planladıklarını belirterek Özbekistan'daki değişim sürecini yerinde incelemek isteyen Türk gazetecileri ağırlamak istediklerini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov