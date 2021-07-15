Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Türkiye Büyükelçiliği konutunda düzenlenen tören ile 15 Temmuz şehitleri anıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Türkiye Büyükelçiliği konutunda düzenlenen tören ile 15 Temmuz şehitleri anıldı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Türkiye Büyükelçiliği konutunda 15 Temmuz şehitleri düzenlenen tören ile anıldı. Törene, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt ve Büyükelçiliğe bağlı müsteşarlar ve müşavirler ile İsveç Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Atak ve UİD Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Kaya katıldı.

Yunt yaptığı konuşmada, "Değerli arkadaşlar bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü şehitlerini anma töreni için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi bundan 5 yıl önce 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ hain terör örgütü ordumuz içine sızdırılmış mensuplarıyla silahlı kuvvetlerinin emir komuta dışına çıkararak darbe yapmak istemişlerdir. Bu söz konusu girişimde 251 vatandaşımız şehit düşmüş ve 2 binde fazla vatandaşımız yaralanmıştır. Bu vesile ile şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim" dedi. - STOCKHOLM

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SİHA'lı, Oruç Reis'li 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye geçilmez
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SİHA'lı, Oruç Reis'li 15 Temmuz paylaşımı: Türkiye geçilmez
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'teki 15 Temmuz anma töreninde konuştu Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, Meclis'teki 15 Temmuz anma töreninde konuştu Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki 15 Temmuz anma töreninde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'deki 15 Temmuz anma töreninde konuştu: (2)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Demir Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Gülşen Sezen Aksu Sertab Erener Levent Yüksel
Spor Mesut Özil Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nde 15 Temmuz şehitleri anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 18:24:10. #1.14#

title