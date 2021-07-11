Türkiye'nin Saray'ı 'Küçük Kıbrıs' diye adlandırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin Saray'ı 'Küçük Kıbrıs' diye adlandırılıyor

İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Saray'ı 'Küçük Kıbrıs' diye adlandırılıyor Saraylı Mahallesi, eşsiz manzarası ile görenleri hayran bırakıyor Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Saraylı Mahallesi, eşsiz manzarası ile görenleri hayran bırakıyor.

Türkiye'nin Saray'ı 'Küçük Kıbrıs' diye adlandırılıyor

Saraylı Mahallesi, eşsiz manzarası ile görenleri hayran bırakıyor

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Saraylı Mahallesi, eşsiz manzarası ile görenleri hayran bırakıyor. Özellikle yaz aylarında vatandaşlar sadece manzarayı görmek için Saray'ı ziyaret ediyor.

2019 yılında yerel seçimlerde Narlısaray Mahallesi'nden ayrılarak ayrı bir mahalle olan Saraylı Mahallesi'nin 60 hanesi ve 500 nüfusu bulunuyor. Özellikle Türkiye'nin gövde hacmiyle en büyük 3. barajının çevresini sardığı mahallenin manzarası görenleri mest ediyor. Yöre sakinlerinin 'küçük Kıbrıs' diye adlandırdığı Saraylı Mahallesi'nde vatandaşlar genellikle tarımla uğraşıyor. Yaz aylarında baraj kenarında balık tutmak isteyen vatandaşlar doyumsuz manzara ile karşılaşıyor. Mahalle muhtarı ise tek sıkıntılarının yol olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Saray'ı

Mahalle hakkında bilgi veren Saraylı Mahallesi Muhtarı Mükremin Ateş, "Bu mahallenin 2019 yerel seçimlerinde kurucusuyum. Muhtarlığımızı ayırdık. Muazzam bir yer, yeşil ile mavinin birleştiği bir nokta. Herkesin gelerek ziyaret etmesini isteriz. Mahallemiz çok şirin, güzel ve misafirperverdir. Geçim kaynağı olarak balıkçılarımız barajı kullanabiliyor. Tarım alanlarımız var. Ayçiçeği, buğday, pancar ve bir sürü bitki ekiyoruz. Gelip halkımızın görebileceği çok güzel yerdeyiz. Yollarımızın yapılmasını istiyoruz. Bu mahallenin manzarasını görmek için gelenler var. Drone çekmek için gelenler var. Ayçiçek tarlalarında fotoğraf çektirmek isteyenler var. Özellikle drone ile baktığınız zaman 'küçük Kıbrıs' denilebilecek bir nitelikte mahalledir. Türkiye'nin Saray'ı diyebiliriz. Zaten bu ismini Saray ibaresinin geçmişten geldiğine de inanıyoruz" dedi.

Türkiye'nin Saray'ı 'Küçük Kıbrıs' diye adlandırılıyor
Türkiye'nin Saray'ı 'Küçük Kıbrıs' diye adlandırılıyor
Türkiye'nin Saray'ı 'Küçük Kıbrıs' diye adlandırılıyor
Türkiye'nin Saray'ı 'Küçük Kıbrıs' diye adlandırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasındaki görüşmede, Türkiye ile Filistin ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas arasındaki görüşmede, Türkiye ile Filistin ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın heyetler arası görüşmeleri sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın heyetler arası görüşmeleri sona erdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Numan Kurtulmuş Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Düm Tek Tek Melisa Döngel Kaan Yıldırım Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Metin Oktay Alper Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'nin Saray'ı 'Küçük Kıbrıs' diye adlandırılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.7.2021 12:09:14. #1.15#

title