Türkiye'nin Saray'ı 'Küçük Kıbrıs' diye adlandırılıyor

Türkiye'nin Saray'ı 'Küçük Kıbrıs' diye adlandırılıyor Saraylı Mahallesi, eşsiz manzarası ile görenleri hayran bırakıyor Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Saraylı Mahallesi, eşsiz manzarası ile görenleri hayran bırakıyor.

Türkiye'nin Saray'ı 'Küçük Kıbrıs' diye adlandırılıyor

Saraylı Mahallesi, eşsiz manzarası ile görenleri hayran bırakıyor

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Saraylı Mahallesi, eşsiz manzarası ile görenleri hayran bırakıyor. Özellikle yaz aylarında vatandaşlar sadece manzarayı görmek için Saray'ı ziyaret ediyor.

2019 yılında yerel seçimlerde Narlısaray Mahallesi'nden ayrılarak ayrı bir mahalle olan Saraylı Mahallesi'nin 60 hanesi ve 500 nüfusu bulunuyor. Özellikle Türkiye'nin gövde hacmiyle en büyük 3. barajının çevresini sardığı mahallenin manzarası görenleri mest ediyor. Yöre sakinlerinin 'küçük Kıbrıs' diye adlandırdığı Saraylı Mahallesi'nde vatandaşlar genellikle tarımla uğraşıyor. Yaz aylarında baraj kenarında balık tutmak isteyen vatandaşlar doyumsuz manzara ile karşılaşıyor. Mahalle muhtarı ise tek sıkıntılarının yol olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Saray'ı

Mahalle hakkında bilgi veren Saraylı Mahallesi Muhtarı Mükremin Ateş, "Bu mahallenin 2019 yerel seçimlerinde kurucusuyum. Muhtarlığımızı ayırdık. Muazzam bir yer, yeşil ile mavinin birleştiği bir nokta. Herkesin gelerek ziyaret etmesini isteriz. Mahallemiz çok şirin, güzel ve misafirperverdir. Geçim kaynağı olarak balıkçılarımız barajı kullanabiliyor. Tarım alanlarımız var. Ayçiçeği, buğday, pancar ve bir sürü bitki ekiyoruz. Gelip halkımızın görebileceği çok güzel yerdeyiz. Yollarımızın yapılmasını istiyoruz. Bu mahallenin manzarasını görmek için gelenler var. Drone çekmek için gelenler var. Ayçiçek tarlalarında fotoğraf çektirmek isteyenler var. Özellikle drone ile baktığınız zaman 'küçük Kıbrıs' denilebilecek bir nitelikte mahalledir. Türkiye'nin Saray'ı diyebiliriz. Zaten bu ismini Saray ibaresinin geçmişten geldiğine de inanıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Abrek Ünal