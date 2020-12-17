PODGORICA - Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Ozan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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PODGORICA - Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Ozan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

17.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:15

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Songül Ozan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilip oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Ozan, "yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Ozan, "yaşam" kategorisinde Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik" başlıklı fotoğrafı için oy kullanırken, "haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğrafını seçti.

"Spor" kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafını seçen Ozan, AA'nın birbirinden güzel karelerin olduğu fotoğraf oylamasına katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

PODGORICA - Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Ozan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
PODGORICA - Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Ozan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
PODGORICA - Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Ozan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
PODGORICA - Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Ozan AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Milos Vujovic

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