Türkiye'nin Oscar adayı '7. Koğuştaki Mucize' filmi oldu
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Türkiye'nin Oscar adayı '7. Koğuştaki Mucize' filmi oldu

10.11.2020 17:44 | Son Güncelleme: 10.11.2020 18:12

Türkiye'nin 'en iyi uluslararası film' Oscar adayı, Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini yaptığı '7. Koğuştaki Mucize' filmi oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile sinema alanındaki meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik Seçici Kurul, 93. Akademi Ödülleri (Oscar) En İyi Uluslararası Film Dalı'nda Türkiye adayını belirledi.

23 FİLM DEĞERLENDİRİLDİ

Seçici Kurul'un bugün gerçekleştirdiği toplantıda Sinema Güç Birliği'ne başvuran 23 film değerlendirildi. Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı '7. Koğuştaki Mucize' filmi, kurul tarafından Türkiye'nin 'en iyi uluslararası film' Oscar adayı olarak belirlendi.

FİLMİN KONUSU

1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları, adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir."

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.

Türkiye'nin Oscar adayı '7. Koğuştaki Mucize' filmi oldu
Haber Yorumları (3)
DİKKAT 77: bu filmin Türkiye tarihinde ilk kez oscar alacak olan film olduğunu biliyormusunuz??
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XX: kore filminden çalındı bu
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AHMET: GERÇEKTEN HAKEDEN BİR FİLM , HERKESİN EMEĞİNE SAĞLIK
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500
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 18:22:21. #1.15#
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