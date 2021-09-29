Türkiye'nin Nepido Büyükelçisi Akın Rize'de doğayla iç içe yaşıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin Nepido Büyükelçisi Akın Rize'de doğayla iç içe yaşıyor

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel
Türkiye'nin Nepido Büyükelçisi Akın Rize'de doğayla iç içe yaşıyor

Türkiye'nin Nepido Büyükelçiliğine atanan Ali Sait Akın, siyasi istikrarsızlık nedeniyle Myanmar'a gidemeyince zamanını memleketi Rize'de doğayla iç içe geçiriyor.

RİZE (AA) - Türkiye'nin Nepido Büyükelçiliğine atanan Ali Sait Akın, siyasi istikrarsızlık nedeniyle Myanmar'a gidemeyince zamanını memleketi Rize'de doğayla iç içe geçiriyor.

Hemşinli Akın, Gito Yaylası'nda zamanının büyük bölümünü doğada gezip mantar toplayarak ve hayvanlarla ilgilenerek geçiriyor. Bol bol yürüyüş yapan Akın, yayladaki komşularına ve yaylacılara zaman zaman yardım ediyor.

Akın, AA muhabirine, yaylacılığın Hemşin'in geleneksel yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

Çocukluğunda yaylaların çok şen olduğunu belirten Akın, "Hemen hemen köydeki her aile yayla zamanı buralara gelir, ineklerini buralarda 3-5 ay otlatırdı. Sonra bütün bu işler birden bire durdu. Millet çay tarımına yöneldi. Köyden kente göç oldu. Köylerde çalışan nüfus pek kalmadı. Yaylalara gelmek ve gitmek de zahmetli bir hal aldı. Öylece bitti." dedi.

Akın, yaylaların turizmle yeniden canlandığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bu bir yol oldu ve hayvancılık da tekrar canlanmaya başladı. Gito Yaylası'nda 5-10 aile hayvancılık yapıyor ve iyi ki de yapıyor. Çünkü inanıyorum ki bu yaylaya ayrı bir güzellik ve zenginlik katıyor. Birtakım alıştığımız lezzetleri ve görüntüleri de ancak bu sayede görebiliyoruz. Büyük bir haz alıyoruz. Dolayısıyla bunun korunması ve geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Genel olarak hayvancılığa ve çiftçiliğe daha çok değer vermemiz lazım. Bunlar bir ülkenin güzelliğidir ve zenginliğidir. Yitip gitmemeli."

Görev dolayısıyla İsviçre'de bulunduğunu kaydeden Akın, "Orada Geleceğimiz Toprak Kulübü vardı. Hafta sonları aileleri alır, etraftaki çiftliklere gezi düzenlerlerdi. Çiftlik sahibi yarım saat yaptığını anlatır, bir saat de tur yapar, bir de ikramda bulunurdu. Çok güzeldi." ifadesini kullandı.

Akın, Myanmar'da siyasi durum elverişli olduğunda göreve başlamayı öngördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Şu an beklemede olduğumuz için de zamanım var. Zamanım olduğunda kendimi doğal ve geleneksel yaşama yönlendirmiş durumdayım. Bunu İsviçre'de yaptım. Orada bahçeli bir evim vardı. İlk olarak domates yetiştirmekle başladım ve geliştirdim. Bendeki doğa ve geleneksel yaşam sevgisini derinleştirdi ve geliştirdi. Ben de daha başka faaliyetler içerisine girdim. Memleketimdeki yaşama ve üretime ilgim arttı. Önceleri gençken geliyordum ama üretime nüfuz etmeden geçip gidiyordum. Şimdi öyle değil. Nerede, ne ağaç var, ne ekilmiş, kim ne yapıyor, eski yaşamdan devam eden bir husus var mı? Onları izliyorum ve not ediyorum. Kendim de katkıda bulunmaya çalışıyorum. Dolasıyla bizim bu eski ve değerli yaşamımızın yitirilmemesi için karınca kararınca katkıda bulunmaya çalışıyorum."

Türkiye'nin Nepido Büyükelçisi Akın Rize'de doğayla iç içe yaşıyor

Türkiye'nin Nepido Büyükelçisi Akın Rize'de doğayla iç içe yaşıyor

Türkiye'nin Nepido Büyükelçisi Akın Rize'de doğayla iç içe yaşıyor

Türkiye'nin Nepido Büyükelçisi Akın Rize'de doğayla iç içe yaşıyor

AA / Muhittin Sandıkçı - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 442 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 442 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi sona erdi

 Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde konuştu Açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde konuştu Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Faik Öztrak Numan Kurtulmuş
Magazin Namaz Vakitleri Kerem Kamışlı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Stefan Kuntz Halil İbrahim Dervişoğlu Umut Meraş
Tüm Haberler Hakan Binbaşgil Rüya Tabirleri Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan Ali İhsan Su Oğuzhan Özyakup
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye'nin Nepido Büyükelçisi Akın Rize'de doğayla iç içe yaşıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 20:06:26. #1.11#