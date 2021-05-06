- Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu önümüzdeki ay hizmet vermeye hazırlanıyor

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- Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu önümüzdeki ay hizmet vermeye hazırlanıyor Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen silahlı baskın sonucu kapatılan başkonsolosluğun Haziran ayında faal hale geleceğini, resmi açılışın ise...

- Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu önümüzdeki ay hizmet vermeye hazırlanıyor

MUSUL - Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen silahlı baskın sonucu kapatılan başkonsolosluğun Haziran ayında faal hale geleceğini, resmi açılışın ise ileri bir tarihte yapılabileceğini açıkladı.

Terör örgütü DEAŞ'ın 11 Haziran 2014 yılında gerçekleştirdiği silahlı baskının ardından faaliyetlerine ara verilen Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'nun yeniden faaliyete geçebilmesi için başlatılan hazırlıklar hızla devam ediyor. Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı yaptığı açıklamada, 2014'ten bu yana kapalı olan başkonsolosluk binasının açılması için çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Konsolosluk binasının kurulumunu yapıyoruz. Onarım işleri aralıksız sürüyor. Bina üzerine arma ve bayrağımızı astık" dedi.

Vize merkez işlemlerinin henüz tamamlanmadığını aktaran Küçüksakallı, Musul'daki yerel makamlarla temas halinde olduklarını ifade etti. Başkonsolosluğun henüz faal hale gelmediğini söyleyen Küçüksakallı, "Gelecek Haziran ayının ortasında veya sonunda faal bir hale gelecek. Resmi açılış ise daha sonra olabilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULKADİR HACIOĞLU