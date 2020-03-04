'Türkiye'nin Mühendis Kızları'nı TBMM'de anlattı

04.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:50

Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, Türkiye 'de kadın mühendis sayısını artırmak, kadınların iş hayatında daha etkin olması ve karar verici mekanizmalarda yer almasını sağlamak amacıyla başlatılan 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ni TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Alt Komisyon Toplantısı'nda anlattı. Program ile ilgili sunumunda Özdemir, "Proje, benim için 'kurumsal sosyal sorumluluktan' çok daha fazlası. Bir sosyal yatırım. Geleceğe yapılan bir yatırım. Sadece yarının 'kadın mühendislerini' değil; yarının sorumlu, girişimci, donanımlı ve 'lider' kadınlarını yetiştirmek istedik." dedi.

Limak Vakfı'nın 'Türkiye'nin Mühendis Kızları' projesi 5 yıl önce 40 öğrenciye burs ile başladı. Projenin ulaştığı öğrenci sayısı ise 430'a yükseldi. Projede burs desteği sağlanan mezunlar aralarında İstanbul Havalimanı, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi önemli projelerde görev yapıyor.Kendisi de bir mühendis olan Limak Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ni TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Alt Komisyon Toplantısı'nda komisyon üyelerine bir sunum eşliğinde anlattı.

"BU PROJE GELECEĞE YAPILAN BİR YATIRIM"

Ebru Özdemir'in sunumundan satırbaşları şöyle;

"2015 yılından bu yana büyük bir özveriyle, paydaşlarımızın katkılarıyla yürüttüğümüz Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'nde(TMK) edindiğimiz tecrübeyi ve önerilerimizi Meclisimiz Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun ilgili Alt Komisyonu'nda paylaşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. TMK, Limak Grubu olarak bizlerin göz bebeği ve amiral gemisi.Toplumlar geliştikçe 'geri verme' (give back) kavramı da kabuk değiştiriyor.Sosyal etkisi ölçülebilen ve sürdürülebilir hayır işleri önem kazanıyor. TMK, benim için kurumsal sosyal sorumluluktan çok daha fazlası. Bir sosyal yatırım. Geleceğe yapılan bir yatırım. Sadece yarının kadın mühendislerini değil; yarının sorumlu, girişimci, donanımlı ve lider kadınlarını yetiştirmek istedik. Limak'ta mühendis sayısı Aralık 2019 itibariyle 2094 ve bunların 364'ü kadındır.Limak Enerji - Uludağ Elektrik'te yüzde 38 kadın yönetici, yüzde 52 kadın çalışan var. Bu oran ile sektörünün ve Türkiye'nin en fazla kadın yönetici oranına sahip şirketlerinden birisi.Programa ilk yıl 40 öğrenciyle başladık. İkinci yıl 54 öğrenci. Üçüncü yıl 106 öğrenci. Dördüncü yıl 110 öğrenci. 2020 yılı (5. Yıl) 120 öğrenci. Toplam 66 mezunumuz var. Kapsayıcılık bizler için önemli. Tüm Türkiye coğrafyasında varız. 27 ilden, 36 devlet üniversitesin öğrencilerimiz var. Kızlarımızın iyi birer mühendis olmalarının yanı sıra içinde bulundukları topluma faydalı birer birey olmalarını bekliyoruz"

- Ankara

Kaynak: DHA