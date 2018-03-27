Türkiye'nin Markaları Türkiye'nin Çocukları İçin Mardin Derik'te

Onarımını gerçekleştirdiğimiz okul ile bu anlamlı kareye BMD olarak mütevazı bir katkı sunduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Mardin Derik'te hendek olayları sırasında tahrip edilen ve Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından onarılan yaklaşık 800 öğrencinin öğrenim gördüğü Namık Kemal İlkokul/ Ortaokulu'nun resmi açılış töreni duygu dolu anlara sahne oldu.

Açılış töreninde konuşan BMD Başkanı Sinan Öncel, BMD olarak projeyi üstlenmelerinde Yönetim Kurulu Üyesi Nejdet Ayaydın'ın büyük rolü olduğunu söyledi. Ekrem Akyiğit'in de onarım çalışmalarını BMD Yönetim Kurulu adına üstlendiğini ve her aşamasıyla yakından ilgilendiğini bildiren Öncel, şöyle devam etti:

BMD OLARAK ÇOCUKLARIMIZ KONUSUNDA ÇOK HASSASIZ

"Derik İstanbul'dan bakıldığında belki çok uzakta. Ama bizim gözümüzde İstanbul'dan, Ankara'dan, Antalya'dan hiçbir farkı yok. 780 bin kilometre karenin her bir metrekaresi bizim için aynı değerde. Çocuklarımız da öyle... BMD olarak çocuklarımız konusunda çok hassasız. Derik'teki okulun onarımını üstlenme konusu en az benim kadar Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımı da heyecanlandırdı. Gerekli bütçeyi iki günde denkleştirdik. Bugün burada karşılaştığımız manzara ne kadar isabetli bir iş yaptığımızı çok daha iyi gösteriyor. Onarım çalışmaları tamamlanan ve 2017 – 2018 Eğitim Öğretim yılına yetişen okulun resmi açılış töreni için Yönetim Kurulu üyelerimiz Hilal Suerdem, Hüseyin Şeynova, Nejdet Aydın ve Volkan Atik ile birlikte Derik'e geldik. Hepimiz için duygu yüklü bir gün oldu."

Derik'te ilçe halkı, eğitime susamış çocukları, halkla bütünleşmiş kaymakamıyla büyük bir aile fotoğrafı gördüğünü ifade eden Öncel, "Barış ve huzur için kenetlenen, çocuklarının aydınlık yarınları için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan güzel insanların yaşadığı bu Derik'i inşallah çok daha güzel günler bekliyor. Onarımını gerçekleştirdiğimiz okul ile bu anlamlı kareye BMD olarak mütevazı bir katkı sunduğumuz için çok mutluyuz" diye konuştu.