: 'Türkiye'nin Libya Anlaşması Hukuka Uygundur'

02.01.2020 09:47 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:47

Türkiye ile Libya arasında imzalanan askeri anlaşmaya iç siyasette tepkiler sürerken, muhalefetin de desteklediği Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarıyla ilgili anlaşmayı askeri uzman Emekli Tümgeneral Ali Deniz Kutluk "hukuki ve haklı" olduğunu söyledi

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