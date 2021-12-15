Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Başçeri, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Başçeri, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşam kategorisinde Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Yazın Türkiye'de çıkan yangınlara ilişkin fotoğraflar ve bu noktada verilen emeklerle ilgili değerlendirmede bulunan Başçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) ekiplerin de Türkiye'deki yangınların söndürülmesine yardımcı olmalarının önemine dikkati çekti.

Başçeri, oylamaya sunulan fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek çekilen fotoğrafların "sanat" boyutunda olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Başçeri, fotoğraflarda emeği geçen AA personelini tebrik etti.

AA / Muhammet İkbal Arslan - Son Dakika Haberleri

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