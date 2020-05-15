Türkiye'nin kültür hazineleri sahnesinde "Evde Bayram Konserleri"
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Türkiye'nin kültür hazineleri sahnesinde "Evde Bayram Konserleri"

Cumhurbaşkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 Tepeden 7 Kıtaya" projesiyle İstanbul'dan başlattığı konserler dizisini, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye'nin birbirinden değerli tarihi noktalarına taşıyarak devam ettirecek.

Türkiye'nin kültür hazineleri sahnesinde 'Evde Bayram Konserleri'
15.05.2020 18:45 | Son Güncelleme: 15.05.2020 18:47

Cumhurbaşkanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "7 Tepeden 7 Kıtaya" projesiyle İstanbul'dan başlattığı konserler dizisini, ramazan ayı ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye'nin birbirinden değerli tarihi noktalarına taşıyarak devam ettirecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, insanlığın Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiği bu dönemde, Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda "Kıtaların buluştuğu İstanbul'dan dünyaya sevgi ve birlik mesajı" sloganıyla düzenlenen ve pek çok önemli sanatçının katıldığı "7 Tepeden 7 Kıtaya" konserinin bir geleneğin başlangıcını müjdelediği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığının, 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya" projesiyle İstanbul'dan başlatılan konserler dizisini, ramazan ve Ramazan Bayramı sürecinde Türkiye'nin birbirinden değerli tarihi noktalarına taşıyarak devam ettireceği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Cumhurbaşkanlığı, bu kez de Türkiye'nin farklı şehirlerindeki kültür hazinelerimizde düzenlediği konserlerle Türk milletini evlerinde geçirmekte olduğu şu günlerde hem adeta tarih içinde bir yolculuğa çıkaracak hem de müziğin farklı türlerinden oluşturulmuş çok renkli bir konser programıyla yılın bu en özel günlerinde gönüllere dokunacak. Afrodisias, Kapadokya, Patara, Efes, Hierapolis, Safranbolu, İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleşecek konserlerde, Ferman Akgül, Şirin Pancaroğlu-Bora Uymaz, Serkan Çağrı, Yusuf Güney, Murat Karahan, Kubat, Fettah Can, Mazhar Alanson izleyiciyle buluşacak."

Açıklamada, ana akım medya mecraları ve sosyal medyadan yayınlanacak konserin programı şu şekilde aktarıldı:

"19 Mayıs - Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz - "Marifetnağme" Türk Müziği Konseri

Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Hacı Fehim Efendi, Hakkı İbrahimhakkıoğlu ve Belkıs İbrahimhakkıoğlu'nun şiirleri üzerine Şirin Pancaroğlu ve Bora Uymaz tarafından projelendirilen Tasavvuf Musikisi Konseri. (Afrodisias Antik Tiyatrosu)

20 Mayıs - Ferman Akgül ve Ethnic Band - Türküler ve Folk Rock Ezgileri (Kapadokya)

21 Mayıs - Serkan Çağrı ve Balkan Ensemble & Elif Buse Doğan - Trakya ve Balkan Ezgileri (Patara Antik Kenti)

22 Mayıs - Yusuf Güney (Efes Antik Kenti)

23 Mayıs - Murat Karahan ve Antalya Devlet Opera Balesi Orkestrası - TSM Konseri (Hierapolis Antik Tiyatrosu)

24 Mayıs - Kubat - Vazgeçilmeyen Türküler (Safranbolu)

25 Mayıs - Fettah Can (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

26 Mayıs - Mazhar Alanson (İstanbul Arkeoloji Müzesi)"

Açıklamada, konserlerin organizasyonu sürecinde salgın kapsamında gerekli tedbirlerin alınacağı, hijyen ve güvenlik önlemlerine harfiyen uyulacağı bildirildi.

İletişim Başkanlığı, "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" başlıklı bir video da paylaştı. Tanıtım filminde konser takvimi ve içeriğine ilişkin bilgiler yer alıyor.

Türkiye'nin kültür hazineleri sahnesinde 'Evde Bayram Konserleri'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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