Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Kavakcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Kavakcı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

18.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:42
Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Kavakcı, AA'nın

KUALA Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

KUALA Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafını beğenen Büyükelçi Kavakcı, yaşam kategorisinde tercihini Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafından yana kullandı.

Büyükelçi Kavakcı, spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Milli yüzücü Nil Şahin" fotoğrafına oy verdi.

AA muhabirine konuşan Kavakcı, "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafından çok etkilendiğini belirterek, "Gerek dünyada gerekse ülkemizde sağlık çalışanlarının Kovid-19 pandemisi karşısında göstermiş oldukları cansiperane fedakarlık son derece çarpıcı bir kare ile yakalanmış. Bu vesileyle, Kovid-19 ile mücadele çerçevesinde gece gündüz çalışan sağlık personelimize sonsuz teşekkürler ediyor, hepimizi evlerimizde kalarak bu mücadeleye destek vermeye davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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