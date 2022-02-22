Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Kavakcı, Malezya Sabah Üniversitesini ziyaret etti Açıklaması

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakcı, Malezya Sabah Üniversitesi (UMS) ile Türkiye'deki üniversiteler arasında akademik değişim, spor ve deniz alanında çalışmalar yapılacağını belirterek, "Malezya Sabah Üniversitesinin, özellikle deniz biyolojisi alanındaki araştırma-geliştirme çalışmalarından istifade etmek ve akademik değişim konularında iş birliği yapmak istiyoruz." dedi.

Büyükelçi Kavakcı, Malezya'nın Sabah eyaletinde bulunan UMS'ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Milli Sporcu Şahika Ercümen'in de eşlik ettiği Büyükelçi Kavakcı, UMS'nin Rektör Yardımcısı Professor Taufiq Yap Yun Hin ile görüştü.

Görüşmede, Türk üniversiteleri ile UMS arasında akademik değişim ve iş birliği konuları ele alındı.

Ziyaret sonunda gazetecilere açıklamada bulunan Kavakcı, Türkiye'nin UMS'nin araştırma ve geliştirme, deniz çalışmaları, küresel ısınmanın etkileri ve yansımaları hakkındaki çalışmalarından istifade edebileceğini düşündüğünü belirterek, "Bölgeyle ilgilenenler ve Türkiye, UMS'nin deneyimlerinden pek çok alanda faydalanabilir. Bu sebeple kısa süre içerisinde iş birliği çalışmalarımıza başlayacağız." diye konuştu.

Kavakcı, Türkiye ve Sabah eyaleti arasında spor ve turizm alanında iş birliği konusunda çaba göstereceklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye deyince sadece bir ülke düşünmeyin. Türkiye, Avrupa'dan Amerika'ya, Orta Doğu'dan Asya, Avrasya ve Afrika'ya açılan bir kapıdır, bir merkezdir. Bir dünya şampiyonu olan Şahika hanımın tecrübelerinden hareketle, dünyanın dört bir yanındaki gençlere neler yapabileceklerini ve başarabileceklerini anlatabiliriz. Kısa vadede, Türk halkına ve Sabahlılar başta olmak üzere Malezyalılara fayda sağlayabiliriz."

UMS, Türkiye'den iki üniversite ile mutabakat zaptı imzalayacak

Malezya Sabah Üniversitesi Rektör Yardımcısı Taufiq Yap Yun Hin de Türkiye'den iki üniversiteyi akademik değişim yapmak üzere belirlediklerini, ilk üniversite ile Mutabakat Zaptı imzalayacaklarını, ikinci üniversiteye ilişkin de istişarelerin devam ettiğini kaydetti.

Ayrıca Türkiye'den bazı üniversitelerle akademik değişim konusunda niyet mektupları imzaladıklarını kaydeden Taufiq, ilk aşamada üniversitelerine Türkiye'den üç öğrencinin gideceğini, UMS'den de üç Malezyalı öğrencinin de Türkiye'ye geleceğini söyledi.

Taufiq, Türkiye ile deniz alanında gerçekleştirilebilecek ortak çalışmaların önem taşıdığını belirterek UMS'nin Türk araştırmacılarla birlikte çalışmak istediklerini ifade etti.

Milli sporcu Ercümen, Malezya'nın bazı bölgelerinde dalış yapacak

Milli sporcu Ercümen de Malezya'nın Sabah eyaletinin Mataking, Sipadan ve Kapalai bölgelerine giderek dalış yapacaklarını söyledi.

Bu bölgelerde serbest dalış ve belgesel için su altı çekimleri yapacaklarını kaydeden Ercümen "En çok da Türkiye'deki insanlara buranın ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyoruz. Türkiye'deki sularda çok fazla farklı tür bulunmuyor. Özellikle tropikal, renkli balıklarımız yok. Burayı keşfedeceğim için çok heyecanlıyım." diye konuştu.

Ercümen Malezya'daki dalış çalışmalarının bir hafta kadar süreceğini kaydederek, çeşitli uluslararası şampiyonalara hazırlandıklarını da belirtti.

Milli sporcu Ercümen'in çarşamba günü bir dalış gerçekleştirmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a su altından bir kartpostal yollaması bekleniyor.

Ayrıca program kapsamında Yunus Emre Enstitüsü ile UMS arasında iş birliğine yönelik bir niyet mektubu imzalandı.