'Türkiye'nin kolezyumu'nda seçkinlere özel 1800 yıllık localar bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Türkiye'nin kolezyumu"nda seçkinlere özel 1800 yıllık localar bulundu

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel

Bergama Antik Kenti'ndeki 1800 yıllık amfi tiyatroda, gladyatör ya da vahşi hayvan dövüşleri gibi gösterileri izleyen seçkinler için isme tahsisli özel localar bulundu.

ROMA (AA) - Bergama Antik Kenti'ndeki 1800 yıllık amfi tiyatroda, gladyatör ya da vahşi hayvan dövüşleri gibi gösterileri izleyen seçkinler için isme tahsisli özel localar bulundu.

İtalya'nın başkenti Roma'nın simgesi tarihi yapı Kolezyum'un benzeri olarak arkeoloji dünyasının dikkatini çeken Bergama Amfi Tiyatrosu'ndaki araştırma çalışmaları 2018'den bu yana sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle Alman Arkeoloji Enstitüsü ve Berlin Teknik Üniversitesi Mimarlık Enstitüsü Tarihi Yapı Araştırmacılığı ve Anıt Koruma Ana Bilim Dalı tarafından yürütülen "TransPergMikro" projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda, tarihe ışık tutan yeni buluntular elde edildi.

Milattan sonra 2. yüzyılda gladyatör ve vahşi hayvan dövüşlerine ev sahipliği yapan, Bergamalı ilk Hıristiyanların idamına sahne olan, deniz savaşlarının canlandırıldığı amfi tiyatrodaki son buluntular, bugünkü locaları hatırlatan isme tahsis edilmiş oturma alanları oldu.

Seçkinlerin isimlerinin kazındığı taştan koltukların, satın alındığı veya dönemsel kullanım için kiralandığı tahmin ediliyor.

Latince isimler Yunan harfleriyle yazılmış

Alman Arkeoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Felix Pirson, AA muhabirine, Roma Dönemi'nde inşa edilmiş amfi tiyatronun çok büyük bir arenaya sahip olduğunu söyledi.

Bergama'daki amfi tiyatronun rekabet halinde olduğu Efes ve Smyrna kentlerinden bir adım öne geçmek için yapıldığını söyleyen Pirson, şu bilgileri verdi:

"Burada Kolezyum'un bir benzerini yapmak istediler ve buraya halkın her kesimi geldi. Toplum içinde farklılıklar da vardı. Çok zengin, çok önemli ailelerin özel bölümleri olurdu. Bu bölümleri, koltukları isimleriyle buluyorlardı. Dikkatimizi çeken bir başka konu da Latince isimlerinin Yunan harfleriyle yazılması oldu. İtalya'dan gelen bazı kişilerin Bergama Amfi Tiyatrosu'nda özel bir yeri olduğunu düşünüyoruz."

Pirson, arkeolojik kazıyla ulaşılan oturma bloklarının Bergama Müzesi'nde sergileneceği bilgisini verdi.

Kazı çalışmalarında 2021 sezonunu sonlandırmaya hazırlandıklarını ifade eden Pirson, buluntuları çıkarıp müzeye teslim ettikten sonra alanı kapatacaklarını belirtti.

Pirson, çalışmaların ardından amfi tiyatrodaki buluntulara ilişkin yeni bir yayın yapacaklarını, üniversite ve bilim insanlarının yeni bilgilerle çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

En az 25 bin kişi kapasiteli olduğu tahmin ediliyor

Berlin Teknik Üniversitesinden Arkeolog ve Tarihi Yapı Araştırmacısı İhsan Yeneroğlu ise "cavea" olarak adlandırdıkları oturma bölümlerinde şu ana kadar 5 loca tespit ettiklerini ifade etti.

Yamaçlarda yaptıkları sondaj çalışmaları sırasında üstünde yazılar olan oturma bloklarının özel kişiler için tahsis edildiğini aktaran Yeneroğlu, "Bugün loca dediğimiz alanlar belirli süre için rezerve ediliyor ve isimleri taşın üstüne kazınıyordu." dedi.

Yeneroğlu, amfi tiyatronun kullanım amacını ise şöyle özetledi:

"Amfi tiyatro, Roma Dönemi'nde ortaya çıkmış ve bu alan gladyatör dövüşleri için inşa edilmiş. Ayrıca hayvan dövüşlerinin de yapıldığını düşünüyoruz. Bazı hayvanlarla gladyatörlerin de dövüştürüldüğü biliniyor. Bazı durumlarda suçlular da hayvanların önüne atılır idam edilirdi. Öte yandan burada 'naumachia' adı verilen deniz savaşlarının canlandırıldığını düşünüyoruz. 'Cavea'nın tam oluşumunu henüz net olarak belirleyemesek de en az 25 bin kapasiteli olduğunu söyleyebiliriz, bu sayı 50 bine de çıkabilir."

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Süleyman Soylu Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Düm Tek Tek Demet Akalın Kenan İmirzalıoğlu
Spor Muslera Balotelli Mesut Özil Ali Palabıyık Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Türkiye'nin kolezyumu'nda seçkinlere özel 1800 yıllık localar bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 11:49:05. #1.17#