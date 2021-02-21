Bir ailenin yok olduğu cinayette sır perdesi aralandı! Katil zanlısı eski ortağı çıktı

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Eskişehir'de İlkay ve Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk'un evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Katil zanlısının İlkay Tokkal'ın eski ortağı Mehmet Şerif B. olduğu tespit edildi.

İlkay Tokkal ile ikinci evliliğini yapan Emel Tokkal'ın İzmir'de yaşayan kızı Beyzanur Kayaalp, geçen salı günü annesine telefonla ulaşamayınca polisten yardım istedi. İhbar üzerine polis ekipleri, telefon dükkanları bulunan İlkay-Emel Tokkal çiftinin, yeni taşındıkları Odunpazarı ilçesi Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi'ndeki bir apartmanın 5'nci katındaki evine gitti. Kapının kapalı olması üzerine çilingir yardımıyla girilen evde İlkay Tokkal (42), eşi Emel Tokkal (41) ile çiftin 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. İlkay Tokkal'ın 7, Emel Tokkal ve Doruk'un 3'er kez bıçaklandığı saptandı.

KAPIDA ZORLAMA OLMADIĞI BELİRLENDİ

Bir ailenin yok olduğu olayla ilgili olarak çalışma başlatan ekipler evde yaptığı incelemede İlkay Tokkal'ın eşi ve oğluyla birlikte işyerini kapatıp eve geldiğini, dışarıdan sipariş verip yemek yediklerini ve kapıda herhangi bir zorlama olmadığını belirledi.

TÜM KAMERALAR İNCELENDİ

Katil ya da katillerin tanıdık olduğu ihtimali üzerinde duran polis, cinayetin işlendiği Hamamyolu Caddesi'ndeki tüm güvenlik kameraları ile MOBESE kameralarının görüntülerini inceledi.

OĞLU VE ORTAĞI GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili olarak İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu Buğra Can Tokkal ile eski ortağı Mehmet Şerif B. ve esnaf komşusu Ersin D. gözaltına alındı. Ekipler daha sonra aralarında Mehmet Şerif B.'nin eşi Hediye B., İlker K., Zeki O., Hakkı B. ve Fesih Y.'nin de bulunduğu 7 kişiyi daha gözaltına aldı.

KATİL ZANLISININ ESKİ ORTAĞI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Aktarılanlara göre aileyi katleden kişinin İlkay Tokkal'ın eski ortağı Mehmet Şerif B. olduğu tespit edildi. Katil zanlısının, aralarında eşinin de olduğu 8 şüpheliyle birlikte adliyeye sevk edileceği belirtildi.