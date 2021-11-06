Türkiye'nin ilk yerli baz istasyonu üreticisi ULAK, alanında dünya liderleri arasında

Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu üreticisi ULAK Haber leşme AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, ULAK Haber leşme'nin baz istasyonu ve yazılım tabanlı ağ ihracatına başladığını, yazılım tabanlı ağ konusunda dünya liderleriyle yarışır hale geldiğini bildirdi.

Tüfekci, Girişimci İşadamları Vakfı'nın (GİV) düzenlediği Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi'ne katılmak için geldiği Konya'da, AA muhabirine, haber leşmenin, bilişim çağının en önemli araçlarından biri olduğunu söyledi.

"Türkiye'nin parası da verisi de Türkiye'de kalıyor"

Haber leşmenin bugün sadece sesle, görüntüyle değil, veriyle, veri aktarımıyla da mümkün olduğunu belirten Tüfekci, "Dijital haber leşme çağında Türkiye olarak çok şükür şu anda 6-7 ülkenin sahip olduğu bir teknolojiye ULAK haber leşme ile sahip olmuş durumdayız. Hazır ürün olarak satan ülke sayısını söylüyorum. 7 ülkeden biri durumundayız şu anda. ULAK Haber leşme'yi kurarken, askeri alanda sağladığımız, elde ettiğimiz bir teknolojiyi sivil alana yansıtarak katma değer üretmeyi, Türkiye'nin hem parasının hem de verisinin ülkede kalmasını hedeflemiştik. Çok şükür bu konuda muvaffak oluyoruz."

"Hedefimiz 5g ve ötesi"

Tüfekci, Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu üreticisi olan şirket olarak kendilerine büyük hedefler koyduklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Şu anda sahada aktif olarak kullanıcıların kullandığı 2 bine yakın baz istasyonumuz var. Tabii biz bunun çok daha fazla olmasını arzu ediyoruz ve bunun için de çabalıyoruz. 4.5G'de bu yatırımlar azalmış olsa da devam ediyor ama asıl hedefimiz '5G ve ötesi'. Şirketimizin mottosu da bu zaten. 'Türkiye'nin 5G ve ötesi' için haber leşme vizyonunu kurmaya çalışıyoruz. Ulak, 5G baz istasyonu konusunda çalışıyor. Bunun çekirdek şebekelerini de yapıyoruz. Hem 4.5G hem 5G. Bunun yanında, 'SDN' dediğimiz 'Software Defined Network' yazılım tabanlı ağ teknolojisini dünyayla eşzamanlı geliştirdik. Bunu da artık kamu kurumlarımıza ve özel firmalara pazarlıyor durumdayız."

Yazılım tabanlı ağın bilişim çağı için çok önemli olduğunu dile getiren Tüfekci, "Ağ dediğimiz, noktaları birbiriyle birleştiren bir yapı. İnternet bir ağdır, GSM de aynı şekilde. Bu ağları merkezi bir şekilde yöneten, etkin bir şekilde yöneten, çok hızlı bir şekilde bunları ayağa kaldırabilen ve kontrolünü sağlayan bir yazılımdan bahsediyoruz. Bu, yeni standart bir teknoloji. Dünyada Cisco gibi büyük firmalar bunu yapıyorlar ve biz de onlarla eşzamanlı olarak bu yazılımı geliştirmiş durumdayız. Yani bugün ihalelerde Cisco ve biz aynı şartlarda ihalelere girebiliyoruz. ULAK, yazılım tabanlı ağ konseptinde dünyanın en iyi firmalarıyla yarışacak potansiyele gelmiş durumda. Yani sadece baz istasyonu üreten firma değil, total network çözümü üreten bir haber leşme firmasıyız." değerlendirmelerinde bulundu.

Tüfekci, ULAK'ın yaptığı ihracatla adından söz ettireceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Baz istasyonlarımızı ve ağ ürünlerimizi yavaş yavaş ihraç etmeye başladık. Şu anda deneme yaptığımız ülkelerden siparişler geliyor. Yüzler mertebesinde siparişler geliyor. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Tam da bundan 4 yıl önce ULAK'ı kurduğumuzda ulaşmak istediğimiz hedef sadece 'Türkiye'nin parası ve verisi Türkiye'de kalsın' değil, aynı zamanda bu ürünle Türkiye'ye ihracat vasıtasıyla para da kazandırmaktı. Bunda da muvaffak oluyoruz. Çok dinamik bir ekibimiz var, oldukça sıkı çalışıyorlar. Bu işin arkasında ASELSAN, NETAŞ, Argela gibi önemli firmalarımız ve destek aldığımız çok büyük bir haber leşme ekosistemimiz var. Onlarla birlikte Türkiye için haber leşmede 'biz de varız' diyebileceğimiz bir noktaya geliyoruz. Şu an 3 ülkeden sipariş aldık, Afrika ve Asya ülkelerinden. Hem baz istasyonu hem de yazılım tabanlı ağ siparişi aldık. Herkesi ULAK'ı tanımaya ve desteklemeye davet ediyoruz. ULAK'ı halka arz edeceğiz. Halka arz ettiğimizde de herkesin ULAK'ın sahibi olmasını istiyoruz."