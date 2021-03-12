Türkiye'nin ilk VR Espor turnuvası Papara sponsorluğunda düzenleniyor

Menteşe Belediyesi, VR Rhythm League ve Papara işbirliği ile Türkiye'nin ilk VR Espor turnuvası düzenleniyor.

Menteşe Belediyesi, VR Rhythm League iş birliği ile birlikte Türkiye'nin ilk VR ESpor turnuvasını düzenliyor. Turnuvanın isim Sponsoru ise Papara oldu.

22-26 Mart 2021 tarihlerinde başlayacak turnuva son yılların en popüler oyunlarından Beat Saber dalında düzenlenecek olup Profesyonel ve Amatör olarak iki farklı kategoride gerçekleşecektir. Yarışma formatı eleme usulü olup katılım 200 kişi ile sınırlıdır. Offline düzenlenecek olan turnuva 5000? ödül havuzuna sahip olacaktır. Turnuva kayıtları 15 Mart 2021 Tarihinde Menteşe Belediyesi'nin Resmi Web Sitesinde açılacaktır.

VR Espor Nedir?

Son birkaç yıldır Espor dünyasına yeni bir alt dal giriş yaptı. 2016 yılında Oculus ve HTC firmalarının Sanal Gerçeklik Gözlüğü yani kısaca VR sistemlerinin tanıtılması, hem normal oyunlar hem de oyun yarışmaları açısından oyunun tanımını değiştiren bir yenilik oldu. Sanal gerçeklik gözlüklerinin hızlı bir şekilde milyonlarca satışları ile standart oyunlar dışında olan VR (Sanal Gerçeklik) Espor etkinlikleri başladı.

VR Espor'un oyuncuları etkileme şekli standart bir aktivite olmamasıdır. Espor'dan farklı olarak VR Espor oyuncuların hareket etmesi, tepki vermesi, koşması, yürümesi yüksek performanslı bir spor aktivitesi yapması ile ayrılmıştır. VR Espor, Espor'un eleştirilen fiziksel spor kısmının geçiş dalı olmuştur.

VR Ligleri

VR Espor 2016 yılında Echo Arena oyununun düzenlemiş olduğu Espor etkinliği ile başlamış, ESL ile ortaklıklarla çeşitli oyunlarda devam etmiştir. 2018 yılında Beat Saber adlı oyunun piyasaya sürülmesi ile milyonlarca insanın VR Esporla tanışma süreci başlamıştır.

VR Espor oyunlarında 4 farklı lig bulunmaktadır:

VR League ESL ve Oculus ortaklığında düzenlenen bir organizasyondur. 2017 yılında kurulmuştur.

VR Master League 2017 yılında faaliyetlerine başlamıştır.

Virtual Athletich League, HTC Sponsorluğunda kurulmuş bir ligdir son günlerde etkinliklerini durdurmuştur. 2016 yılında kurulmuştur.

VR Rhythm League 2019 yılında Türkiye'de çalışmalarına başlanmış ve alpha sezonunu tamamlamıştır.

VR Rhythm League nedir?

VR Ritim Ligi VR Espor oyuncularının kendine rakip ve takım arkadaşı bulabilecekleri, tamamen online ilerleyen düello ve turnuvalar ile kendini ispatlayarak para ve ödüller kazanabilecekleri bir rekabetçi Espor platformudur.

Sistem içerisinde her firma bir ödül karşılığında seçtiği oyunda 2-4-8-16 haftalık ligler oluşturabiliyor. İster online ister fiziksel turnuva düzenleyebiliyor.

VR Ritim Ligi üye olanlara oyun için bir plugin oluşturmaktadır. Bu eklentiyi indirip yükleyen kullanıcılar steam üzerinden oyunlarını oynayıp puan toplayıp takım olarak ve bireysel olarak mücadele edebiliyor.

VR Ritim Ligi, Beat Saber, Synth Rider's, PistolWhip, AudioTrip, Audica gibi oyunlarının liglerinin yer aldığı dünyada ki tek VR Espor ligidir.

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Kaynak: Playerbros