Türkiye'nin İlk Tarih Kongresi İçin 40 Üniversite Bir Arada

Türkiye'nin ilk tarih kongresi için 40 üniversite bir arada

İSTANBUL, (DHA)- Türkiye'nin ilk 'Türkiye Üniversitelerarası Tarih Kulüpleri ve Toplulukları Kongresi' Yeditepe Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongre, aralarında İstanbul, Hacettepe, Galatasaray gibi köklü üniversitelerin yer aldığı 40 üniversiteden çok sayıda öğrenci kulübü ve topluluğu temsilcisini bir araya getirdi

Türkiye'nin dört bir yanından, 40 üniversitenin tarih kulübü ve topluluğu temsilcisi öğrenciler Yeditepe Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği 'I. Türkiye Üniversitelerarası Tarih Kulüpleri ve Toplulukları Kongresi'nde buluştu. Türkiye'deki, tarih kulüp ve topluluklarının Ulusal Kurultay Başkanı seçilen, Yeditepe Üniversitesi Tarih Topluluğu Başkanı Onur Çezik öncülüğünde ve Yeditepe Üniversitesi Dönem Başkanlığında bir araya gelen öğrenciler ilk çağlardan günümüze tarihi altı bölümde incelediler.

BEDRETTİN DALAN: TARİH DENİZ FENERİ GİBİDİR

Yeditepe Üniversitesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, toplantının Türk tarihi ve kültürünün doğru öğrenilmesi açısından büyük öneme sahip olduğunu belirterek Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Tarihini bilmeyen milletler, yok olmaya mahkumdur' sözünü anımsattı.

Dalan, 'Tarih bilmeyenler geleceği yaratamaz. Çünkü tarihini bilmeyenler dünyada kendilerini yok sayarlar, kendi kimliklerini oluşturamazlar. Eğer başkalarının yarattığı tarihi okuyup kabul ederseniz başkalaşırsınız, zamanla milli ve bireysel kimliğinizi kaybedersiniz. Tarih deniz feneri gibidir. Kaptanlar deniz fenerine dikkat etmezse kayaya çarpar, parçalanırlar. Aynı şekilde milletler tarihlerini doğru bir şekilde öğrenmezlerse yok olur giderler" dedi.

"TARİH ALANINDA YENİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Günümüzde Türk tarihi adına yeni birçok çalışmanın yapıldığına dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, "Günümüzde özellikle son zamanlarda Türkiye tarihi yeniden keşfediliyor. Yeni birçok çalışma ve toplumda büyük bir ilgi var. Tarihçilerin örgütlenmediğini görüyoruz. Buradan yola çıkarak Türkiye'de ilk defa Tarih kulüplerinin bir araya gelerek kongre yapması çok önemli bir başlangıçtır. Bundan sonra gelecekte daha çok bir araya gelerek Türkiye'de doğru tarih araştırmaları ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalara katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

YAZ AYLARINDA BÜYÜK BİR KONGRE YAPILACAK

Yeditepe Üniversitesi Tarih Topluluğu Başkanı Onur Çezik ise kongrenin Türkiye'de bir ilk ve tek olduğunu anımsatarak 'Kongre Türkiye'de ilk ve tek olması açısından önemli. Türkiye'deki tüm tarih kulüplerini Yeditepe Üniversitesi'nde toplamaya çalıştık. Kongrenin amacı Türkiye'deki üniversite kulüpleri ve topluluklarının birbirleriyle olan iletişim ağlarının artmasını sağlamak. İnşallah yaz ayında da Türk Tarih Kurumu sponsorluğunda çok büyük bir tarih kongresi düzenlemeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.