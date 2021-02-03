Türkiye'nin ilk suda kadavra arama köpekleri Mavi ve Negro; İki ilki başardı
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Türkiye'nin ilk suda kadavra arama köpekleri Mavi ve Negro; İki ilki başardı

03.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:43
Türkiye'nin ilk suda kadavra arama köpekleri Mavi ve Negro; İki ilki başardı

ANKARA'da Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nda, suyun içinde kadavra bulmak için özel olarak eğitilen Labrador cinsi 'Mavi' ve Belçika Malinois cinsi 'Negro', Türkiye'de ilk kez Çanakkale'de suda kayıp kişiyi arama çalışmasına katıldı.

ANKARA'da Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nda, suyun içinde kadavra bulmak için özel olarak eğitilen Labrador cinsi 'Mavi' ve Belçika Malinois cinsi 'Negro', Türkiye'de ilk kez Çanakkale'de suda kayıp kişiyi arama çalışmasına katıldı. Köpekler, Ayvacık Barajı'nda tepki verdikleri noktada Mürsel Meracıoğlu'nun cansız bedenine ulaşılmasıyla ilk görevlerini başarıyla tamamlamış oldu.

Geçen pazar günü Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'ndan Çanakkale'ye getirilen suda kadavra arama köpekleri Labrador cinsi 'Mavi' ve Belçika Malinois cinsi 'Negro', devam eden eğitimleri sırasında Türkiye'de ilk kez suda kayıp kişi arama çalışmasına katıldı.

Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timlerinin botlarına bindirilerek, 27 Ocak Çarşamba günü Ayvacık Barajı göletine düşen araç ile birlikte kaybolan iş güvenliği uzmanı Mürsel Meracıoğlu'nu arama çalışmasına katılan 'Mavi' ve 'Negro', ilk gün suda 2 noktada koku alarak, tepki verdi. Arama çalışmalarının ikinci gününde 'Mavi', Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedeninin bulunduğu yere yakın bir noktada, üçüncü gününde de kayıp otomobilin yakınındaki noktaya tepki verdi. Bunun üzerine aynı noktalara 'Negro' götürüldü. Negro da Mavi ile aynı tepkileri verdi.Aradan geçen 8 güne rağmen bulunamayan Mürsel Meracıoğlu için bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmalarında 'Negro', otomobilin çıkarıldığı noktada yeniden tepki verdi. Aramalar, bu alanda yoğunlaştırıldı. Dagıçlar, kısa süre sonra Mürsel Meracıoğlu'nun cansız bedenine ulaştı. 3 METRE DERİNLİKTEKİ KADAVRAYA TEPKİ VEREBİLİYOR

Halen Ankara'daki eğtimleri devam eden köpeklerden 5 yaşındaki Labrador cinsi 'Mavi' suda 1.9 metre derinlikteki kadavraya, 3 yaşındaki Belçika Malinois cinsi 'Negro' ise suda 3 metre derinlikteki kavdavraya, tepki veriyor.


Türkiye'nin ilk suda kadavra arama köpekleri Mavi ve Negro; İki ilki başardı
Türkiye'nin ilk suda kadavra arama köpekleri Mavi ve Negro; İki ilki başardı
Türkiye'nin ilk suda kadavra arama köpekleri Mavi ve Negro; İki ilki başardı
Türkiye'nin ilk suda kadavra arama köpekleri Mavi ve Negro; İki ilki başardı
Türkiye'nin ilk suda kadavra arama köpekleri Mavi ve Negro; İki ilki başardı
Türkiye'nin ilk suda kadavra arama köpekleri Mavi ve Negro; İki ilki başardı
Türkiye'nin ilk suda kadavra arama köpekleri Mavi ve Negro; İki ilki başardı
Türkiye'nin ilk suda kadavra arama köpekleri Mavi ve Negro; İki ilki başardı
Türkiye'nin ilk suda kadavra arama köpekleri Mavi ve Negro; İki ilki başardı
Türkiye'nin ilk suda kadavra arama köpekleri Mavi ve Negro; İki ilki başardı
Türkiye'nin ilk suda kadavra arama köpekleri Mavi ve Negro; İki ilki başardı
Türkiye'nin ilk suda kadavra arama köpekleri Mavi ve Negro; İki ilki başardı
Türkiye'nin ilk suda kadavra arama köpekleri Mavi ve Negro; İki ilki başardı
Türkiye'nin ilk suda kadavra arama köpekleri Mavi ve Negro; İki ilki başardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

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