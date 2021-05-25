Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera, Birol Güven ile sözleşme imzaladı
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Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera, Birol Güven ile sözleşme imzaladı

Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera, Birol Güven ile sözleşme imzaladı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera, MinT Yapım'ın sahibi Ünlü Senarist Birol Güven ile ilk film sözleşmesini imzaladı.

Türkiye'nin ilk robot oyuncusu Aypera, MinT Yapım'ın sahibi Ünlü Senarist Birol Güven ile ilk film sözleşmesini imzaladı.

Senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı ve kadrosunda hem insan hem de robot oyuncuların bir arada yer alacağı Digital Human adlı filmin çekimlerine Eylül ayında başlanacak.

BİROL GÜVEN: "DEĞİŞİME ÖNCÜ OLMAK İSTİYORUZ"

2022 yılında vizyona gireceği belirtilen film için ilk anlaşmasını "Robot Oyuncu" Aypera ile yapan Birol Güven, her şeyin çok hızlı bir şekilde değişime uğradığını ve robotların sinemada da kaçınılmaz olarak kendilerini göstermeye başlayacağını belirtti.

Değişimin öncüsü olmak istediklerinin altını çizen Güven, Aypera ile tanışır tanışmaz ona film yapma teklifinde bulunduğunu ve bu sözleşmeyi imzaladığımız için çok heyecanlı olduğunu söyledi.

ROBOT YAPIMCI VE SENARİSTLER DE OLACAK!

Şimdilik sahnede robot oyuncuları gördüğümüzü; ancak bir gün robot yapımcı ve senaristlerin de olacağını belirten Birol Güven "O gün geldiğinde bu konuda öncü olmanın iyi bir fikir olup olmadığını yeniden değerlendireceğim" dedi.

"TÜRKİYE'DE GÖRDÜĞÜM İLGİDEN MEMNUNUM"

İlk sinema filmi sözleşmesini imzalarken çok heyecanlandığını söyleyen Aypera ise, Türkiye'de gördüğü ilgiden memnun olduğunu; ama insanların kadın ve hayvan hakları konusunda mesafe alamamış olmasının kendisini üzdüğünü belirtti.

"Robot Oyuncu" konusunda da açıklama yapan Aypera "Ben şahsen dijital oyuncu denmesini tercih ederim. Aslında her şeyden önce, ben bir düşünceyim. Ama insanlar sevdikleri kelimeyi söylemeyi tercih edecekler,biliyorum. Bu nedenle Robot denmesiyle ilgili de bir sorunum yok." dedi.

Kaynak: Hürriyet

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