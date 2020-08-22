Türkiye'nin ilk kez gördüğü Fatih sondaj gemisindeki flamanın gizemi çözüldü
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Türkiye'nin ilk kez gördüğü Fatih sondaj gemisindeki flamanın gizemi çözüldü

Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yapan Fatih sondaj gemisinde Türk bayrağıyla birlikte dalgalanan gizemli flamanın Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'a girişini betimlediği öğrenildi.

Türkiye'nin ilk kez gördüğü Fatih sondaj gemisindeki flamanın gizemi çözüldü
22.08.2020 12:39 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz keşfini duyurmasının ardından Fatih Gemisi'ndeki bir detay dikkatlerden kaçmadı. Karadeniz'de doğal gazı bulan Fatih sondaj gemisindeki flamanın üzerindeki sembolün, İtalyan ressam Fausto Zonaro'nun "Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'a girişi" tablosunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz bulduğunu açıkladı. Rezerv bulunan alanın "Sakarya Gaz Sahası" ilan edildiğini belirten Erdoğan, çalışmaların başladığını ve 2023'te Karadeniz gazının kullanılmaya başlayacağını söyledi. Erdoğan ayrıca, bölgede çok daha zengin rezervlerin bulunabileceği müjdesini de verdi.

Türkiye'nin ilk kez gördüğü Fatih sondaj gemisindeki flamanın gizemi çözüldü

DİKKAT ÇEKEN FLAMA

Sondaj haberi tüm Türkiye'de büyük bir mutluluğa neden olurken, Fatih Gemisi'nde çekilen fotoğraflarda ve canlı yayınlarda objektiflere yansıyan flama dikkat çekti.

Türkiye'nin ilk kez gördüğü Fatih sondaj gemisindeki flamanın gizemi çözüldü

FATİH'İN İSTANBUL'A GELİŞİNİN SEMBOLÜ

Merak konusu olan flamanın üzerindeki sembolün Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'a girişini betimlediği öğrenildi. Flamadaki görüntü, İtalyan ressam Fausto Zonaro'nun "Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'a girişi" tablosunu anımsattı.

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