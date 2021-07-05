Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali, Almanya'daki kabri başında anıldı
Türkiye'nin ilk kadın doktoru ve kadın hakları savunucusu Safiye Ali, vefatının 69'uncu yılında Almanya'nın Dortmund şehrindeki kabri başında anıldı.
Türkiye'nin ilk kadın doktoru ve kadın hakları savunucusu Safiye Ali, vefatının 69'uncu yılında Almanya'nın Dortmund şehrindeki kabri başında anıldı.
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Federal Kadın Birliği üyeleri, Safiye Ali'nin kabrini ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim okudu.
Federal Kadın Birliği yönetim kurulu üyeleri Rabia Şahinarslan ile Kıymet Yavuz, Safiye Ali'nin kabrine çiçek dikerek dua etti.
Dr. Safiye Ali
Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali, 1894 yılında İstanbul'da doğdu. Almanya'nın Würzburg Üniversitesi Tıp Fakültesini birincilikle bitiren Ali, rahatsızlığı dolayısıyla 1952 yılında Dortmund'da bir ameliyat geçirdi. Safiye Ali, amansız hastalığa yenik düşerek 5 Temmuz 1952'de Dortmund'da 58 yaşında hayatını kaybetti.
Safiye Ali'nin yeri bilinmeyen mezarı, bu yılın şubat ayında, Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ile Dortmund Türk Dernekler Birliği Platformu Sözcüsü Emre Güleç'in çabalarıyla 69 yıl sonra Dortmund'da bulundu.
Essen Başkonsolosluğunca Ali'nin mezarının yapımı için Alman makamlarına resmen başvuru yapıldığı açıklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek