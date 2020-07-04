Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi "Atmaca" hedefini başarıyla vurdu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi "Atmaca"nın 200 kilometrenin üzerindeki hedefi başarıyla vurduğunu bildirdi.

Türkiye'nin savunma sanayii alanında başlattığı yerli ve milli atılım hamlesinde başarılı sonuçlar da üst üste alınıyor. Son olarak Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi de yapılan testte hededi başarıyla vurdu.

"BU SEFER UZUN UÇTU"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, füzenin 200 kilometre üzeri mesafedeki hedefi başarıyla vurduğunu aktararak, "Atmaca'mız bu sefer uzun uçtu. Fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getiren Atmaca seyir füzemiz envantere girmeye hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA