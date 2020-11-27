Türkiye'nin ilk deniz füzesi ATMACA özellikleri nelerdir? ATMACA'nın teknik özellikleri nedir?

İlk milli deniz füzemiz Atmaca'nın TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatılmasının ardından Atmaca füzesinin özellikleri merak konusu oldu. Atmaca füzesi menzili ne kadar? Atmaca füzesi özellikleri nelerdir? Atmaca füzesi menzili ne kadar? Milli deniz füzemiz Atmaca'nın özellikleri nelerdir?

İlk milli deniz füzemiz Atmaca'nın TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatılmasının ardından Atmaca füzesinin özellikleri merak konusu oldu. Atmaca füzesi menzili ne kadar? Atmaca füzesi özellikleri nelerdir? Atmaca füzesi menzili ne kadar? İşte milli deniz füzemiz Atmaca'nın özelliklerine ilişkin merak edilenler haberimizde...

İLK DENİZ FÜZESİ ATMACA ÖZELLİKLERİ?

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları kapsamında Roketsan Ana yükleniciliğinde, Aselsan ve ArMerKom işbirliğiyle geliştirilen Atmaca Gemisavar Füze Sistemi envanterde yer alan Harpoon Füze sisteminin yerini alacak. Roketsan ile 2009 yılında yapılan sözleşme sonrasında Projede, Aselsan RF arayıcı başlığı, ArMerKom ise atış kontrol sistemi ile operatör konsollarının geliştirilmesinde görev yapıyor.

HARPOON Blok II sistemi özelliklerine sahip olması, hatta geliştirilecek teknolojik sistemler neticesinde daha üstün özelliklerde olması beklenen ATMACA'nın menzilinin ise 120 mil (190+ km) olması planlanıyor. Atmaca, Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliğini de taşıyacak.

SOM füzesinde de kullanılan TR40 motorlarıyla güçlendirilen Atmaca füzesi ile ilk test atışlarını gerçekleştirildi. İleriki dönemlerde Milli üretim Kale 3200 turbojet motorunu kullanması planlanmaktadır.

Atmaca füzesi ilk olarak Havelsan tarafından geliştirilen GENESİS Savaş Yönetim Sistemi ile donatılan Milgem Sınıfı Korvetler ile Gabya Sınıfı firkateynlerde kullanılacak. Bunun yanında Harpoon füze sistemini kullanan diğer gemi ve denizaltılarında Atmaca füzesi ile donatılması hedefleniyor.

ATMACA füzesinin denizde asgari 190+km uzaklıktaki hedefleri vurabilecek. Bununla beraber ATMACA seyir halindeyken METEKSAN üretimi Data-link donanımı sayesinde uzaktan hedef güncellemesine de izin verecek. Atmaca'nın yalnızca gemiden gemiye değil, gemiden karaya da fırlatılabilecek şekilde geliştirilmesi planlanıyor.

ATMACA Füzesi savaş gemilerini ve diğer transport gemilerini vurmak için güdüm teknolojisini kullanacak ve donanmaya yeni bir saldırı sistemi kazandıracak.

2018'de tamamlanması planlanan ATMACA füzesinin çalışmalarda sona yaklaşıldı. Sistem tamamlanmasıyla beraber Milli savaş gemilerine entegre edilebilecek.

ATMACA FÜZESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Çapı: 350mm

Kanat Açıklığı:~1.4m

Uzunluğu:4.800 – 5.200 mm

Ağırlığı:~800 kg

Harp Başlığı:~200 kg Sınıfı

Motor Tipi: TR40

Menzil:~200 km Sınıfı

Güdüm Sistemi: INS/GPS+RA+DL

Arayıcı Başlığı: ? Bant Aktif RF

Sürati: Mach 0.8/0.85?

Üretici Firma: Roketsan, Türkiye

Sistem Özellikleri:

Otonom

Düşük Radar İzi

Yüksek Hassasiyet

Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir

Karşı Tedbirlere Dayanıklı

Veri Bağı ile Hedef Güncelleme, Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği

Üç Boyutlu Görev Planlama

Su Üstü ve Su Altı Platformlarından Kara ve Su Üstü Hedeflerine Karşı Angajman

Su Üstü Platformlardan Su Üstü Hedeflere Karşı Angajman

Hedef Seçimi

Uzun Menzil

Son Durum: Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Tedariki (Atmaca) Projesi Seri Üretim Sözleşmesi, SSB ile ROKETSAN arasında imzalandı. 2018/Kasım

03.11.2019 Milli Deniz Seyir Füzemiz ATMACA, TCG Kınalıada (F-514) Korvetinden başarıyla fırlatıldı.

04.07.2020 Milli Deniz Seyir Füzemiz ATMACA, 200+ km mesafedeki hedefi tam isabetle vurarak tüm fonksiyonlarını mükemmel şekilde yerine getirdi.