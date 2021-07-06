Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşuna ÇOSB'den 19 firma girdi
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Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşuna ÇOSB'den 19 firma girdi

Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşuna ÇOSB'den 19 firma girdi
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) açıkladığı "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020" listesinde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nden (ÇOSB) 19 sanayi kuruluşu yer aldı.

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) açıkladığı "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020" listesinde Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nden (ÇOSB) 19 sanayi kuruluşu yer aldı.

İSO'nun En Büyük 500 ve En Büyük İkinci 500 araştırmasına 2020 rakamlarına göre ÇOSB'den 37 firma girdi.

İSO'nun 2019 verilerine göre hazırladığı Türkiye'nin en büyük 1000 firması listesine ÇOSB'den yine 37 firma girmişti.

İstanbul Sanayi Odasının yayınladığı Türkiye'nin en kapsamlı ve en detaylı sanayi kuruluşları araştırmasını değerlendiren ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, şu ifadeleri kullandı:

"İSO En Büyük 500-2020 listesine ÇOSB'den 18 firmanın, İSO İkinci Büyük 500-2020'de de bölgemizden 19 sanayi kuruluşunun girmesi bizim için önemli bir göstergedir. ÇOSB'deki firmaların devler ligindeki yerini gösteren bu veriler pandemiye rağmen sanayicinin çarkları döndürdüğünü gösteriyor. Üretim, istihdam ve ihracat üssü ÇOSB'de yapılan her üretim Türkiye'nin cari açığını aşağıya çekerek makasın kapanmasını sağlıyor. Bunlara örnek verecek olursam ilaç üssü ÇOSB'nin salgına karşı aşı üretim merkezi olma yolunda ilerlediğini belirtmem gerekiyor.

Çalışmalarımız hep katma değeri yüksek üretim içindir. Arçelik'in iki yeni üretimini de burada belirtmeden geçmemeliyim. WAT Motor'un elektrikli servo motor üretimini çok önemsiyorum. Yine TCL cep telefonunu ÇOSB'de üretmeleri cari açığı düşürecek adımlardır. Aslında tüm katılımcılarımız Türkiye'nin cari açığının sıfırlanması için çalışıyor. İki yıldır yaşanan ağır olumsuzluklara karşı elini taşın altına koyarak üretimi sürdüren tüm katılımcılarımızı, çalışanlarımızı kutlar, başarılar dilerim."

Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşuna ÇOSB'den 19 firma girdi
Türkiye'nin ikinci 500 büyük sanayi kuruluşuna ÇOSB'den 19 firma girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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